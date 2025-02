Ibai Llanos, el 'streamer' que rompe récords

El 'streamer' vasco Ibai Llanos (Bilbao, 1995) volvió a confirmar el sábado que tiene una capacidad imbatible de generar espectáculo y arrasar entre las nuevas ... generaciones. ¿Alguien se imaginaba que un combate de boxeo entre David Bustamante y el youtuber Mister Jägger tendría tirón? ¿O una zurra entre las 'streamers' Paracetamor y Arigameplays? Pues sí, ver a esta gente en el ring desata pasiones.

Con una programación especial llamada 'La velada del año 2' no solo consiguió reunir a más de 10.000 espectadores en el Pabellón Olímpico de Badalona, sino que pulverizó el récord de la red social Twitch (cuya principal actividad es la retransmisión de videojuegos en directo). Y lo logró gracias a una audiencia masiva que alcanzó los tres millones de visualizaciones durante la mayor parte del evento.

Una marca estratosférica que dobla el resultado de la primera edición de 'La velada del año' y barre también a The Grefg, su principal contrincante en Twitch, que de momento no supera los dos millones y medio. La factura de producción fue irreprochable, a la altura de los grandes acontecimientos televisivos y demuestra que Llanos todavía no ha tocado techo. «Los récords están para batirlos», reconocía en el Pabellón Olímpico con espíritu deportivo y una sonrisa el propio The Gregf, tras fundirse en un abrazo con este 'streamer' que vive en Barcelona y presume de un 'casoplón' valorado en 3,8 millones de euros. La trayectoria de este joven vizcaíno ha sido fulgurante.

Ídolo de masas con 19 años

A los 19 años ya era un ídolo de masas, cuando fichó por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y empezó a colarse en los hogares de media España, publicando y comentando partidas de League of Legends o de World of Warcraft. Ya entonces Ibai Llanos hacía valer su estilo mordaz y onomatopéyico, con un ritmo frenético que creaba adicción entre los internautas.

La revista 'Forbes' lo ha coronado como «el rey de internet», por el impacto que causó su conversación en Twitch con Leo Messi

En la actualidad su cuenta de Twitch -que ha abierto nuevos horizontes al mundo del entretenimiento- cuenta con más de 10 millones de seguidores, lo que le sitúa en el séptimo puesto global de los canales con más seguidores de la plataforma. En YouTube, tiene más de 8 millones de suscriptores y un total de 1.5 mil millones de visitas en su canal principal.

La exposición pública de este 'streamer' es brutal, sin visos de que vaya a menos. Todo lo contrario. La revista 'Forbes' lo ha coronado como «el rey de internet», por el impacto que causó su conversación en Twitch con Leo Messi en agosto de 2021. Fue el primero que pudo entrevistar al astro argentino en directo y castellano, nada más terminar la rueda de prensa con motivo de su presentación con el Paris Saint-Germain. Messi tiene 35 años y muchos de sus seguidores son más jóvenes. Sabe que no le puede dar la espalda a Twitch.

También lo tiene claro Gerard Piqué, que conoce y respeta a Ibai Llanos. Ambos han impulsado el equipo de deportes electrónicos KOI y probablemente no sea el único negocio que tengan entre manos.

Este famoso 'streamer' no baja el pistón aunque en ocasiones sufra problemas de ansiedad. Sigue empeñado en llegar a todo el mundo y se le dan muy bien las alianzas. El pasado diciembre, formó tándem con Ramón García para dar las campanadas de Nochevieja en Twitch. Los dos comunicadores reunieron 337.431 pantallas de media en las tres horas de emisión y consiguieron un pico de 801.074 dispositivos. Uno de los muchos récords de Ibai Llanos.