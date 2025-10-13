HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. R. C.

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

La empresaria venezolana ha eliminado imágenes junto al deportista

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54

Comenta

Desde hace unos días los movimientos en redes sociales de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui hacían presagiar una ruptura de la pareja. Dejaron de seguirse para volver a hacerlo poco después, lo que suscitó ciertas dudas sobre si podía haber sido una crisis pasajera, pero ahora, ha sido la empresaria venezolana la que ha dejado de seguir al deportista al tiempo que han desaparecido todas las imágenes del padre de su hija de su muro de publicaciones, lo que parece ratificar que existe una separación real. Y es que, en los últimos tiempos, los gestos en redes sociales son indicio claro de la salud de las relaciones. Gracias a deslices en estas publicaciones, descubrimos nuevos romances y con cambios como el que ha hecho Giorgina, se intuyen separaciones.

«Enseñándole a mi pequeña leona a explorar su reino y que la fuerza humana reside en su capacidad de amarse y ser valiente», expresaba Uzcategui en su último story con una imagen de la pequeña observando a dos elefantes. Por su parte, el atleta de origen georgiano sí que continúa siguiendo a la madre de su hija pequeña (tiene otro hijo de una relación anterior) y sus fotografías familiares continúan publicadas. Eso sí, la última en la que aparece con Giorgina es del 29 de julio. El post más reciente es una fotografía en la que camina con su hijo de la mano. «Hay momentos que se viven con el alma dividida, pero el corazón lleno de gratitud. Orgulloso de mis raíces, de los caminos que me trajeron hasta aquí y de las personas que inspiran cada paso. La verdadera victoria está en nunca olvidar de dónde vienes… y en seguir avanzando con respeto y corazón», reflexiona. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  4. 4

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  5. 5 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  6. 6 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  7. 7 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  8. 8 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  9. 9 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes