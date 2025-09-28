HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
Archivo

Genoveva Casanova pone tierra de por medio antes de la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo

La mexicana ha viajado a su tierra natal después de que el pasado lunes arrancara el juicio contra la revista 'Lecturas'

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:10

Genoveva Casanova ha viajado a México apenas unos días antes de la boda de su exmarido y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, que contraerá matrimonio el próximo 4 de octubre con Bárbara Mirjan. La mexicana se ha marchado a su tierra natal donde podrá esquivar las preguntas sobre el hijo de la duquesa de Alba al tiempo que deja atrás el juicio contra la revista 'Lecturas' que comenzó el lunes pasado. Un litigio por la publicación de las fotografías de Genoveva paseando por Madrid junto a el actual rey Federico X, cuando todavía era príncipe.

Parece que la mexicana ha decidido abandonar España e instalarse en en su tierra de origen durante unos meses antes de mudarse a Estados Unidos, donde tiene previsto estudiar un máster que durará al menos un año. Así, Genoveva no estará en el país cuando se case el duque de Arjona, el próximo sábado en una ceremonia en la su hija, Amina, ejercerá de madrina.

Desde 2023, Genoveva Casanova ha vivido algunos de los capítulos más complicados de su vida. Aquel año, sufrió un troboembolismo que le provocó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón. Después de un tiempo ingresada, tuvo que pasar por una dura rehabilitación. A finales de ese mismo año, se publicaron las fotografías de la mexicana con Federico de Dinamarca que hicieron que se alejara del foco público durante meses. Una decisión que después de haber participado en varios programas de televisión, parece haber retomado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa
  5. 5 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  10. 10 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Genoveva Casanova pone tierra de por medio antes de la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo

Genoveva Casanova pone tierra de por medio antes de la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo