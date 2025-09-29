HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tenista Garbiñe Muguruza EFE

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Garbiñe y Arthur se conocieron en 2021 gracias a un encuentro fortuito en Nueva York. Desde entonces han construido una solida relación que está entrando en una nueva etapa con el embarazo de la deportista. La ganadora del Roland Garros y de Wimbledon dejó la primera fila del tenis profesional en abril de 2024, después de haberse convertido en un referente de la raqueta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3 Uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz es su vecino
  4. 4

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  7. 7

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  10. 10 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo