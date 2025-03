Gabriela Guillén no pondrá a su hijo el apellido Osborne

Joaquina Dueñas Miércoles, 8 de noviembre 2023, 12:17 Comenta Compartir

Gabriela Guillén se ha plantado: «Estoy harta de escuchar mentiras y especulaciones», ha dicho en el programa 'Y ahora Sonsoloes» donde ha decidido responder a todas las informaciones que han surgido en torno a ella y a su embarazo en los últimos meses. En este sentido, ha desmentido que Bertín Osborne, padre de su futuro hijo, le haya pedido una prueba de paternidad del bebé. «Nunca me lo ha pedido y me extraña mucho que lo haga ahora», ha señalado, si bien ha puntualizado que no tiene ningún problema en hacérsela. En todo caso, el hecho de que el cantante no esté a su lado durante la gestación le ha llevado a decidir que no quiere que lleve sus apellidos.

También ha desmentido que Bertín le esté sufragando los gastos. «Él se ha ofrecido a dármelo y yo lo he rechazado». «No hay ningún acuerdo económico. Él se quiso hacer cargo, está en su derecho. Me ha hecho dos pagos para pagar mi alquiler y los gastos y yo decidí no recibir más ayuda de él. Más que nada porque pienso que hay cosas más importantes que el dinero», ha explicado.

