Felipe VI está de moda. Y su sastre también. El Rey, por una vez, ha ocupado el puesto que suele estar destinado a su consorte, ... doña Letizia, acaparando los focos por su estilismo. Fue la asistencia del Rey a la final del torneo de Wimbledon, que ganó el español Carlos Alcaraz, la que empujó a Derek Guy, reputado experto en moda masculina, a resaltar las bondades de los 'looks' del Monarca.

«El rey de España tiene una pinta estupenda», ha comenzado Guy sobre el estilismo de Felipe VI en Wimbledon en un extenso hilo en Twitter que se ha viralizado. «Es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso en los ricos», ha apostillado el escritor, cuyos textos se pueden leer en prestigiosos medios de comunicación como The Washington Post, The Financial Times, Esquire, Mr. Porter y Business of Fashion.

Guy ha enumerado las razones de su admiración por el vestuario del Rey, del que dice que «siempre luce estupendo» gracias a la habilidad de su sastre. El primer punto es que «el cuello -de la camisa- siempre abraza el cuello», mientras que el segundo es que «no hay tirones» en ninguna zona de su ropa. La tela «cuelga limpiamente», enfatiza. La buena proporción de las solapas toman el foco del tercer punto. Unas proporciones «clásicas y favorecedoras» como las del resto de sus prendas, entre las que destaca sus abrigos.

Guy no tiene reparos en comparar imágenes del Rey con las de otros famosos que no salen muy bien parados, como es el caso del actor británico Daniel Craig, el último James Bond, del que pone varias fotografías con traje. Una confrontación que ha provocado que muchos de los seguidores del intérprete hayan mostrado su desacuerdo con las palabras del experto. «Muchas estrellas de hoy en día llevan abrigos cortos y ajustados. Las mangas les aprietan los brazos, lo que significa que nunca cuelgan limpiamente» y, aclara el gurú, tienden a subirse. «Los abrigos suelen ser demasiado cortos. En muchos hombres dan la impresión de tener caderas anchas», ha continuado.

Los pantalones son otro punto importante, ya que, según el experto, otorgan coherencia a sus conjuntos. «Hoy en día, muchos hombres insisten en llevar pantalones muy finos. Parecen un palito de helado». Y, «mira lo limpio que cuelga el pantalón», dice de una imagen de Felipe VI que compara de nuevo con Craig. Tampoco se salvan los mandatarios presentes en la reciente cumbre de la OTAN, entre los que está Pedro Sánchez, a los que acusa de lo contrario. «Con la excepción de Biden, todos estos pantalones son demasiado largos».

De Jaime Gallo a un sastre desconocido

Una sastrería la de Felipe VI «casi imposible de conseguir hoy en día, a menos que se haga a medida». Una medida que le tiene muy bien tomada su sastre, del que se desconoce su identidad. Un modista que sustituye en el vestidor del rey al fallecido Jaime Gallo, el que era el Felipe Varela del Monarca y estuvo vistiéndole durante cuatro décadas. De hecho, el traje de Wimbledon fue confeccionado por él.

Gallo, que también trabajó para don Juan Carlos, tenía su taller en la madrileña calle Ayala, donde confeccionaba piezas clásicas, sobrias y atemporales perfectas para los actos oficiales, en su mayoría grises, azules y de raya diplomática. En ellos dedicada unas 65 horas de trabajo. Una sobriedad la del Rey que sólo se permite romper en contadas ocasiones con sus corbatas, que intenta llevar a juego con los tonos de los estilismos de la Reina o con el color predominante del evento al que acude, aunque tiene preferencia por el abanico de los azules.

En cuanto a sus camisas, tiene predilección por las de la prestigiosa Camisería Burgos -que le hizo la de su Primera Comunión- y la también española Mirto. Ambas firmas también proveen piezas a otros miembros de Zarzuela. Beatriz Miranda, en La Otra Crónica, desveló que Mirto realiza el puño derecho de las camisas de don Felipe un centímetro más ancho, para que encajen mejor sus relojes. De ellos tiene un buen surtido, que va desde modelos asequibles a otros que, sin ser exclusivos, son lo mejor de las firmas suizas. Las dos piezas que más utiliza son un Cartier, que usó para jurar su cargo de Rey, y un Breitling.