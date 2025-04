El extremeño Ginés Marín acudió a la presentación de Topuria

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 20 de septiembre 2024, 16:58 Comenta Compartir

El pasado jueves, día 19 de septiembre, se celebró en los cines de Callao, en la capital madrileña, la premiere de 'Topuria: Matador', película que cuenta la historia de Illa Topuria, el luchador de la Ultimate Fighting Champisnship, de la que es actualmente el Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC.

Además de la gran cantidad de aficionados que se acercaron hasta el lugar para intentar ver a Topuria, fueron muchas las caras conocidas, tanto del panorama nacional como internacional, que quisieron mostrar su apoyo al joven luchador y que desfilaron por la alfombra roja de la presentación de la película.

Influencers como Laura Escanes, Paula Gonu o Lola Lolita desfilaron por Callao. También posaron frente a las cámaras Daniel Carvajal, Thibaut Courtois, Fede Valverde y Vinicius, además de Agustín y Jorge Climnet, entrenadores de Topuria desde que llegara a España o Aleksander Topuria, hermano del luchador.

Entre las muchas personalidades del mundo del deporte, de la cultura y del mundo del entretenimiento se encontraba el torero extremeño Ginés Marín.

El extremeño compartió un post a través de su perfil personal de Instagram en el que se pueden ver dos fotografías suyas posando ante el Photocall de la premier vestido con un impecable traje en color azul oscuro de raya diplomática que se le ajustaba perfectamente al cuerpo; un elegante tres piezas con camisa blanca abierta hasta medio pecho que combinó con unos mocasines también en azul oscuro.

El torero dio las gracias a Topuria en el post por una película «que a tantos nos inspira y nos muestra el camino. Eres un grande amigo», señaló el extremeño.

Los flashes no paraban de disparar al paso de artistas como Nyno Vargas, Gloosito, Omar Montes, Juanma Castaño o Carlos Sobera. El último que llegó y paseó por la alfombra roja fue Topuria, mientras sonaba 'Yo lo soñé', de Omar Montes.

Topuria; el camino a la cima

El luchador georgiano nacionalizado español logró el título de campeón de peso pluma de la UFC el pasado mes de febrero, un camino que ha mostrado a través de la película en la que además del esfuerzo y trabajo realizado para lograr tal hazaña muestra su parte más humana.

Como el propio Topuria explicaba en la presentación, la película es una «enseñanza de vida» con la que espera «motivar» y «ayudar» a que «alguien cumpla sus sueños».

La película, que ha sido producida por Señor Mono con la colaboración de Movistar Plus+, será distribuida por Filmax. Tras verse en las salas de cine, pasará a emitirse en Movistar Plus, si bien aún no se ha definido la fecha en que llegará a la plataforma audiovisual.

Temas

Ginés Marín