El duque de Edimburgo, de 97 años, vuelve a conducir pero sin cinturón de seguridad El duque de Edimburgo. / Efe El marido de la reina Isabel II se desplazaba por los terrenos de la residencia real de Sandringham 48 horas después de sufrir un accidente de circulación EFE Londres Domingo, 20 enero 2019, 11:49

La Policía del condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, ha hablado con el duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, por no llevar el cinturón de seguridad mientras conducía por los terrenos de la residencia real de Sandringham.

Una portavoz de esa fuerza policial indicó que «unos consejos adecuados han sido dados al conductor» del todoterreno Land Rover tras ser visto sin el cinturón, 48 horas después de que el duque, de 97 años, sufriera un accidente de circulación en Norfolk. Después de que los tabloides publicasen fotos del duque sin cinturón, la portavoz dijo que las instantáneas han sido vistas y los agentes respondieron al hablar con el conductor. «Esta es práctica habitual cuando se nos advierte de imágenes que muestran este tipo de infracción», agregó la fuente, ya que en el Reino Unido es ilegal conducir sin tener el cinturón puesto.

El vehículo que conducía el príncipe Felipe chocó con otro en la carretera A149, próxima a Sandringham, el pasado jueves, y, aunque él salió ileso, dos ocupantes del otro automóvil resultaron con heridas leves y fueron atendidas en un hospital cercano. Algunos testigos del incidente afirmaron que al duque estaba «agitado y muy conmocionado» cuando varias personas fueron a ayudarle a salir del vehículo, que volcó.

Una de las ocupantes del otro coche, Emma Fairweather, ha declarado al tabloide británico The Mirror que aún no ha recibido una disculpa del príncipe Felipe. «Tengo suerte de estar con vida y él ni siquiera ha pedido perdón. Ha sido un momento traumático y doloroso y hubiera esperado más de la familia real», añadió Fairweather, que aseguró que recibió un mensaje de la familia real a través de un agente policial pero que su contenido no tenía ningún sentido. «El mensaje que hizo llegar no tenía sentido. Dijo: 'la Reina y el Duque de Edimburgo quisieran recordarle'. Esa no es una disculpa ni siquiera unos buenos deseos», contó Fairweather.

Según los medios, el vehículo del duque salía de un camino para incorporarse a la carretera A149 cuando se produjo la colisión. El príncipe no fue hospitalizado pero fue examinado por un médico en Sandringham como medida de precaución, según el palacio de Buckingham.

El duque, al que le gusta mucho conducir por terrenos de residencias reales, cumplirá 98 años el próximo mes de junio y desde 2017 ya no cumple con compromisos oficiales por su avanzada edad, aunque ha sido visto en actos sociales junto a Isabel II.