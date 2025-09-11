HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juzgado rechaza la petición de Educación de obligar a las empresas a cubrir las rutas escolares
Brooks Nader. R. C.

Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz

Una de las hermanas de la modelo estadounidense ha confirmado la relación sentimental con el tenista

María Moreno

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25

Todas las señales apuntaban a que Carlos Alcaraz tendría un romance con la también tenista Emma Raducanu, sin embargo, el flamante ganador del US Open 2025 está saliendo con la estounidense Brooks Nader, según ha desvelado ¡Hola! y ha confirmado una de las hermanas de la modelo.

Grace Ann Nader, hermana de la modelo, no ha sido muy discreta y ha asegurado a la que cadena E! News que «los rumores son ciertos», aunque ha aclarado que «salir con alguien es un término muy impreciso», restando seriedad a la relación. Grace Ann también desveló que Alcaraz ya conoce a sus otras dos hermanas, Mary Holland y Sarah Jane, pero que ella aún no ha tenido la oportunidad. «Me muero por conocerle», ha enfatizado.

El deportista murciano, de 22 años, está conociendo a la joven, de 28, que comenzó a destacar como modelo al ganar el concurso 'Swim Search', de la revista Sports Illustrated, en 2019. Ese mismo año, la modelo, de ascendencia libanesa, se casó, cuando tenía la misma edad que ahora el tenista, con William Haire, un ejecutivo de publicidad once años mayor que Brooks, culminando tres años de noviazgo ante más de 300 invitados en Louisiana, lugar en el que nació.

Nader, que ha protagonizado varias portadas de revistas, entre ellas la edición de baño de 2023 de Sports Illustrated, ha estado saliendo con Constantino de Grecia, lo que le hizo ganar popularidad fuera de Estados Unidos. El hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller, nieto del hermano de la Reina Sofía, acudió con la estaounidense a la boda de Olivia Culpo, Miss Universo 2012, y el deportista Christian McCaffrey. Una relación que duró unos meses.

Brooks ha sido recientemente relacionada con Jannik Sinner, rival de Alcaraz en la final del US Open, aunque ella lo negó. Su última pareja oficial fue el bailarín y coreógrafo Gleb Savchenko, a quien conoció hace justo un año en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'. Rompieron el pasado mes de abril tras rumores de infidelidad por parte del ruso.

De todo ellos habla en 'Love Thy Nader', una suerte de 'reality' a lo Kardashian que se puede ver en la plataforma de streaming Hulu. Un programa en el que Brooks aparece con sus tres hermanas, que se mudan de Luisiana a Nueva York, mostrando tanto su faceta profesional como personal. ¿Hablará en las siguientes temporadas de Alcaraz?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  2. 2 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  3. 3 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  4. 4 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  5. 5 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  6. 6 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  7. 7 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  8. 8 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  9. 9 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  10. 10

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz

Divorciada, con un &#039;reality&#039; propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz