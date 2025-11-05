HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

Una tormenta convirtió un vuelo a Gran Canaria en una pesadilla

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:57

Paula Echevarría ha visitado 'El Hormiguero' junto a su compañero de reparto en 'Camino a Arcadia', William Levy, para promocionar la serie de SkyShowtime. Durante la entrevista, la actriz hizo una confesión desconocida hasta el momento, un episodio de pánico que vivió precisamente durante el rodaje de esta ficción en Gran Canaria. En uno de los viajes que hizo para trasladarse a las islas, el mal tiempo convirtió el vuelo en una pesadilla, tanto que preparó un mensaje «de despedida».

«Fue el mismo fin de semana que sucedió lo de la DANA en Valencia. Cuando estaba volando pillamos una tormenta... Pasé tanto miedo que tenía escrito un mensaje de despedida», recordó. Paula calificó el momento de «bastante complicado». «Con muchos gritos en el avión y la gente rezando a todo», evocó. «Tenía el mensaje preparado por si tenía que dar a enviar en un momento dado». Y para hacer la escena más dramática, cerca viaja su compañera Michelle Renaud con su bebé de dos meses. Afortunadamente, «el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien», dijo, así que, cuando volvió a la calma, borró el mensaje que nunca llegó a enviar.

