Daniel Sancho se declara no culpable de asesinato premeditado El chef español sí ha admitido los cargos de descuartizamiento y ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta

Joaquina Dueñas Lunes, 13 de noviembre 2023, 09:55 | Actualizado 12:09h.

Tras su aplazamiento el pasado 26 de octubre, este lunes ha tenido lugar la vista en la que Daniel Sancho, acusado del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, debía hacer frente a los cargos planteados por la Fiscalía tailandesa. El hijo del actor Rodolfo Sancho se ha declarado no culpable de asesinato premeditado y de hacer desaparecer el pasaporte de la víctima. Sin embargo, sí que ha admitido haber descuartizado y ocultado el cuerpo.

El asesinato premeditado está penado en el país asiático con la pena de muerte, con lo que todos los esfuerzos de la defensa se están centrando en rebajar estos cargos. Durante la vista previa al juicio, Sancho ha asegurado que la muerte de Edwin Arrieta se debió a un accidente. Arranca de este modo un procedimiento que culminará con el juicio, que se espera se celebre entre febrero y abril del año que viene.

El cocinero español lleva en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, cuando confesó ser autor de la muerte del médico colombiano en la isla de Phangan. La declaración de este lunes ratifica la que dijo durante aquellos primeros días de la investigación, en los que explicó que era «rehén de Edwin». «Me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación, y me sentía desesperado», contó en verano. En este sentido, también trascendió que el hijo del actor español podría estar siendo víctima de un chantaje por parte del cirujano, que le habría amenazado con publicar unas imágenes comprometidas de carácter sexual.

La Fiscalía de Samui sostiene en su informe que «Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver». Una afirmación que se basa en las imágenes de un supermercado en las que se ve al acusado comprando una serie de útiles, entre los que hay una sierra y bolsas de basura, antes de la desaparición de Arrieta. Sin embargo, la documentación presentada por el despacho criminológico jurídico Balfagón y Chippirrás, señala que el cuchillo, la sierra y las bolsas de basura las adquirió para usarlos en su trabajo como cocinero.

Por primera vez desde que comenzó la investigación el pasado mes de agosto, Sancho ha estado asistido por un intérprete que ha traducido la conversación del tailandés al español y viceversa. Fue precisamente el requerimiento de traducción presencial lo que hizo que esta vista se trasladase del pasado 26 de octubre a este 13 de noviembre.

A su lado ha estado también su padre, Rodolfo Sancho, que, desde el principio, se ha puesto a trabajar para proporcionar a su hijo la mejor defensa posible. Ha llamado la atención su actitud visiblemente calmada e incluso sonriente después de escuchar la declaración de su hijo, aunque ha guardado silencio ante los numerosos medios de comunicación que aguardaban sus primeras palabras a la salida de las dependencias judiciales.

El protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' viajó por primera vez a visitar a su hijo en septiembre, después de ultimar el equipo de la defensa formado por «un equipo jurídico nacional e internacional» con el conocido abogado Marcos García Montes al frente.

Por su parte, la representación legal de la familia de Edwin Arrieta, personada en el procedimiento, se ha adherido a la acusación de la Fiscalía, según explicaban el pasado viernes en rueda de prensa desde la sede de Ospina Abogados. «La familia de Edwin dice que la vida, para ellos, la da y la quita Dios. No son amigos de la pena capital y no es lo que están buscando. Lo que buscan es que caiga todo el peso de la ley con respecto a la normativa tailandesa. No es su voluntad, pero si ocurre, lo respetarían», explicaron.