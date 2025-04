Cristina Pedroche ante su nuevo embarazo: «No descarto ser donante de leche materna»

J. G. Viernes, 3 de enero 2025, 10:51 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

Cristina Pedroche se ha mantenido fiel a su cita diaria en el programa 'Zapeando' de Antena 3. Poco menos de 48 horas después de dar las Campanadas en la cadena de San Sebastián de los Reyes (Madrid), la madrileña ha repasado ha hablado sin tapujos sobre todos los temas de actualidad: la última retransmisión del año, el vestido de Fin de Año y su segundo embarazo.

A pesar de la derrota en las audiencias, Broncano y Lalachus en La1 ganaron al duo Pedroche-Chicote, la madrileña ha reconocido que han sido las mejores Campanadas. «Estoy muy contenta, muy tranquila», destacó en 'Zapeando'. Ante las preguntas de sus compañeros, la presentadora aseguró que este 2025 ha cambiado su rutina en los primeros días del año. «Otros estoy más disgustada porque se ha dicho no sé qué o no sé cuántas. Recomiendo mucho no entrar en redes sociales para la salud mental», aclaró.

Este ejercicio, Pedroche asegura que se ha centrado en disfrutar de las buenas sensaciones que tuvo durante la retransmisión, aunque no fue un directo fácil ya que el vestido que presentó junto con el cocinero Alberto Chicote fue «complicado de llevar». Reconoció que no fue fácil aguantar horas con un look que pesaba 42 kilos y llevaba más de 8.000 joyas que la diseñadora Belén Mozas realizó con leche materna de Pedroche y que se colocaron en una estructura creada por Vivascarrion. «El casquete fue lo más difícil. Todavía me toco la frente y me duele. El casco me hacía perder bastante el equilibrio, mirar a Alberto me costaba, y menos mal que no hizo viento», contó. «Es una obra de arte», agradeció dirigiéndose a Josie, su estilista y amigo.

Audiencias y embarazo

Pedroche tampoco rehuyó en ningún momento las preguntas. Tras varios años dominando las audiencias en los últimos minutos del año, este 2024 el gato al agua se lo llegó la televisión pública con David Broncano y Lalachus. «Me gusta ver al resto de cadenas lo que hace porque es guay. Las cadenas ponen sus mejores bazas y sacan todas sus armas para luchar contra mí y es un orgullo», señalo.

Tampoco se olvidó de uno de los temas previos a las Campanadas. Más allá del vestido que llevaría, los rumores se centraban en un vídeo que circulaba por las redes sociales donde ella junto con su pareja, el chef Dabiz Muñoz, compartían la alegría por un segundo embarazo. «Lloré muchísimo. Ya sabéis que no he tenido un posparto fácil y también el tema de la leche me dolió mucho, Laia comía lo justo. Para este segundo embarazo no descarto ser donante de leche materna», detalló.

