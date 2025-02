Carmen Lomana presenta sus memorias: «Yo era como Escassi»

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de febrero 2025, 15:55 Comenta Compartir

Carmen Lomana ha presentado su libro de memorias, 'Pasión por la vida', en el que desvela detalles tan curiosos como que en su puesta de largo estuvieron Orson Welles y Antonio Ordoñez. «Orson vino con Antonio Ordoñez, que era amigo de mi padre», ha explicado en una entrevista concedida a la revista 'Semana'. Una obra en la que también narra intimidades sobre su vida sexual y en la que ha contado que ha sido infiel «porque he encontrado a otro que me gustaba más. Yo era como Escassi». Hace un recorrido por los hombres que han pasado por su vida, desde aquel con el que perdió la virginidad en la parte de atrás de un coche hasta los que llegaron después de quedarse viuda.

Por supuesto, parte importante del relato lo ocupa Guillermo, su marido, cuya pérdida le llevó a plantearse incluso el suicidio. «No lo hice por pura frivolidad o por estética», ha ironizado. Luego llegaron los problemas por la herencia con la hija de su marido, su traslado a Madrid y, con los años, su salto a la fama, del que no se arrepiente en absoluto, a pesar de que no ha dejado de protagonizar polémicas. La última, con Agatha Ruiz de la Prada y su novio José Manuel Díaz-Patón. «Están caninos. Quieren hacer caja. Dudo mucho que hayan roto. Es todo un montaje», ha dicho, calificando a la diseñadora de «friki». «Debe estar mal de fondos. No sé qué hace con ese tipo de gente. Es la que más culpa tiene de todos. Ha llegado a decir que yo le 'buitreaba' a los novios. ¿Cómo voy a buitrear con tal desecho de tienta?», ha zanjado.

