Del Caribe a Galicia, Julio Iglesias regresa a la tierra de su infancia

Hace años que Julio Iglesias decidió vivir la mayor parte del año en el Caribe, entre República Dominicana y las Bahamas. Allí lleva una vida discreta y relajada, con sesiones de natación diarias mientras escribe sus memorias. Desde allí ha tenido también que desmentir en más de una ocasión ciertas informaciones que hablaban de problemas de movilidad. Ahora, el cantante ha decidido acercarse a sus raíces y se ha comprado una casa en Galicia en la que tiene previsto pasar parte del verano.

Se trata de una propiedad de unos 1.500 metros cuadrados en la aldea de Vallarino, en el Ayuntamiento de Piñor, localidad de algo más de 1.000 habitantes. Una finca rodeada con muros de piedra de tres metros de altura, que fue propiedad del exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, con piscina y un lago artificial, que se encuentra a solo unos kilómetros de A Peroxa, tierra natal del padre del cantante, el doctor Iglesias Puga.

El artista vuelve así a sus orígenes, a la tierra a la que allá por 1972 dedicó un tema en gallego que fue toda una declaración de amor: «Un canto a Galicia, miña terra nai (mi tierra madre)», sonaba la canción. Ha sido «la nostalgia» lo que le ha llevado a adquirir esta vivienda tan cerca de donde habitan sus recuerdos de infancia. Así se lo ha confesado a la revista ¡Hola! en una entrevista en la que ha explicado que quiere campo. «Es que yo me siento gallego», ha expresado.

Cuando surgió la oportunidad de comprar este inmueble, no se lo pensó. «Es una casa bellísima en mitad del campo», ha dicho. «A solo diez kilómetros de donde me crie de niño y visitaba a mis tíos, con cinco o seis años», ha explicado. Un nuevo hogar en el que podrá acoger a todos sus hijos, con garaje para una decena de vehículos y amplios jardines de estilo inglés. «Solo ha hecho falta una puesta a punto. Está para vivir», ha añadido el artista, ilusionado con disfrutar de su nuevo rincón en el mundo.

Julio Iglesias cuenta con propiedades repartidas por Miami, República Dominicana, las Bahamas y Ojén, a escasos kilómetros de Marbella. Durante años, la Costa del Sol fue el destino familiar elegido para las vacaciones de estío. Sus hijos menores, fruto de su relación con Miranda Rijnsburger, acudían al campamento de verano en un colegio ubicado en las inmediaciones de su hogar y hacían vida con otros niños de su edad. Su relación con Marbella se ha mantenido y sus hijas mellizas, Victoria y Cristina, la visitan con cierta frecuencia. Ahora, la idea es repartir el verano entre la casa de Ojén y la de Piñor.

A sus 81 años, el cantante español más internacional tiene bien claras sus prioridades, tal como explicó hace unos años en su perfil de Instagram, cuando surgieron nuevos rumores sobre su estado de salud. «Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada, para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre.»

En la misma línea, más recientemente señalaba que, si bien lleva años sin subirse a los escenarios y sin embarcarse en nuevos proyectos musicales, se encuentra lejos de jubilarse, ya que, además de trabajar en sus memorias, ha colaborado para la producción de una serie sobre su vida para Netflix. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con la soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz», zanjó.

