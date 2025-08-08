HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
El cantante mallorquín Jaume Anglada Efe

El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

La colaboración de los testigos ha permitido dar con el conductor huido y detenerlo

Ep

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:02

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga