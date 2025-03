Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné en pleno directo en 'Sálvame'

D.V. Lunes, 25 de abril 2022 | Actualizado 26/04/2022 01:09h. Comenta Compartir

Belén Esteban ha iniciado la semana con muy mala pata. La popular colaboradora de 'Sálvame' ha sufrido un grave accidente mientras realizaba una prueba del reality 'Supervivientes' que arrancó el pasado jueves en Telecinco y en el que participa su compañero de programa Kiko Matamoros. Se ha roto la tibia y el peroné.

Belén Esteban estaba colgada junto a Lydia Lozano de una barra colocada a varios metros, cuando en menos de cinco segundos se ha desestabilizado y ha caído.

«Tengo el hueso fuera, lo sabía, lo sabía. El azúcar, lo sabía. No me puedo mover me he roto el hueso. He notado un chasquido al caer. No lo tenía que haber hecho. Y encima mi madre viéndome», repetía Belén una y otra vez, con voz temblorosa ante sus atónitos compañeros de plató.

Antes de la prueba Belén Esteban se había negado a la misma. Alegó que llevaba un minivestido con estampado de leopardo y que se le iba a ver su ropa interior.

Belén Esteban sufre un accidente en pleno directo: "¡El tobillo, me he roto el tobillo!" 😰 #YoVeoSálvame https://t.co/sexIIBau6A Telecinco (@telecincoes) April 25, 2022

Los nervios se han apoderado de la ex de Jesulín de Ubrique, y actualmente felizmente casada con el 'el Miguel', y todos sus compañeros se han acercado para consolarla. «Está sudando mucho», decía Gema López, mientras a Belén se preocupaba por sus niveles de azúcar en sangre. «Llamad a un médico», pedía Lydia Lozano. «Me estoy viendo el hueso, Jorge», comentaba la de Paracuellos.

Jorge Javier Vázquez ha intentado restar importancia a la caída ante el temor expresado por su colaboradora: «A ver Belén, que es el tobillo tampoco es el corazón». Adela González le pedía que no se moviese: «No te preocupes que ya vienen los médicos, no te muevas».

Los responsables del programa han decidido dar paso a la publicidad. A la vuelta Jorge Javier Vázquez ha ofrecido a la audiencia la última hora de Belén: «Se puede decir que no hemos empezado con buen pie. A Belén le han pinchado para atenuar el dolor y se ha ido a la mutua para que le hagan pruebas y de todo». Además, tras analizar la caída de Belén y ver que sí podría haber rotura, el programa ha decido continuar con la prueba, eso sí, sin más percances. «El sentido común dice que paremos la prueba pero no lo vamos a hacer», ha finalizado el presentador.

Pasadas las 18:00 horas, 'Sálvame' ha informado del diagnóstico de manos de César, uno de sus redactores: «Belén se ha roto la tibia y el peroné. No necesita ser operada, pero va a tener que estar inmovilizada entre 6 y 8 semanas más o menos. No va a poder apoyar el pie en todo este tiempo». Jorge Javier ha añadido que no se descarta la operación, mientras que el resto se ha lamentado por lo sucedido.