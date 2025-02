El aventurero televisivo Frank Cuesta, detenido por posesión ilegal de especies silvestres

R. C. Viernes, 28 de febrero 2025, 00:52 | Actualizado 01:12h. Comenta Compartir

Más problemas para el aventurero televisivo y naturalista Frank Cuesta, aunque esta vez oficiales. Al cáncer que padece –anunciado por el propio naturalista- y la relación que se ha enturbiado con su exesposa, ahora se suma que la Policía tailandesa le ha detenido este jueves acusado de posesión ilegal de especies silvestres protegidas precisamente en su 'Santuario Libertad', donde da refugio a animales.

Desde el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia señalan que el arresto se ha llevado a cabo tras recibir el 14 de febrero por correo electrónico una denuncia contra él, cuyo autor no ha sido revelado, En esa misiva se señalaba que «un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros».

En concreto, las autoridades de Lao Khwan, en provincia de Kanchanaburi, han especificado que localizaron a «un español de 53 años -Frank Cuesta en este caso» que estaba »en posesión de dos tipos de fauna silvestre protegida«. En total, le han sido intervenidos en su recinto »un total de 10 animales sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición«, aunque el aventurero niega este último extremo, informa Europa Press.

Propiedad en entredicho

Frank Cuesta –popularmente conocido en España por su apodo televisivo de 'Frank de la jungla'- aseguró que había adquirido las nutrias «en mercados de pulgas en diferentes momentos». En todo caso, la nota policial también hace mención al establecimiento por parte del detenido de «dos fundaciones para recibir donaciones con las que ayudar a los animales a través de canales en línea en Bangkok y la provincia de Kanchanaburi».

Las autoridades tailandesas, no obstante, han evitado facilitar directamente la filiación de Frank Cuesta -especializado en reptiles y anfibios- y se han referido a él como «un ciudadano español». Ahora está acusado de un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre al poseer presuntamente «fauna silvestre protegida sin permiso del Director General». Dichos animales han sido «incautados como prueba» y enviados a la División de Conservación de Vida Silvestre.

Meditaba dejar el país

De otro lado, Frank Cuesta declaraba hace pocas fechas en su canal de YouTube que tenía planeado dejar Tailandia durante un tiempo indefinido, aunque no habría confirmado cuando se marcharía -probablemente con destino a España-. El motivo era, según admitía él mismo, los problemas judiciales que mantiene con su exmujer, Yuyee, con la que tiene cinco hijos y a la que trató de proteger -incluso con una campaña internacional- cuando ella fue condenada por posesión de estupefacientes años atrás.

El naturalista español afirmaba en esa grabación que no descartaba incluso «terminar en la cárcel» o bien «que me expulsen del país», por lo que «para evitar problemas» en el pleito con su excónyuge se planteaba «llegar a un acuerdo y que me tenga que ir». Precisamente en tal caso mostraba su preocupación por los animales que dejaba en su 'Santuario Libertad', aunque al mismo tiempo anunciaba que estaba «preparando a un equipo de gente para que supervise a los animales y vea que todo esté bien, que les alimente y demás». Él, por su parte, trataría de hacerles llegar dinero o buscar donaciones desde fuera del país.

