Antonio Tejado rompe su silencio con un comunicado desde la cárcel

Sara Rubio Jueves, 15 de febrero 2024, 10:19 Comenta Compartir

Antonio Tejado, detenido el pasado lunes por su presunta implicación en el robo de la casa de su tía, María del Monte, se ha visto obligado a emitir un comunicado urgente desde la cárcel a través de sus abogados para tratar de parar la oleada de informaciones que se han publicado desde que saliera a la luz su relación con una banda criminal dedicada a los robos con violencia e intimidación.

«Tras las comunicaciones vertidas en los medios de comunicación contra nuestro defendido, Don Antonio Tejado García hace preciso comunicar lo siguiente: 'He sido testigo con pesar de cómo se han difundido falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor», comienza diciendo el comunicado enviado por el Bufete Sanalve, quien representa a Tejado. «Solicitamos a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información no veraz sobre nuestro cliente. Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones legales pertinentes para proteger su honor y reputación», aseguran.

Desde el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, han emitido el auto del juez en el que se asegura que Antonio Tejado no estuvo presente en el asalto a la casa de su tía, pero en cambio, sí ayudó a planear todo el alto a la casa. «Estaba compinchado con los asaltantes y les habría facilitado la mejor forma de entrar en la casa, les comunicó cuándo su tía estaba en casa, algo importante porque querían que estuviera presente para que pudieran abrir la caja fuerte, además les dio la localización exacta de todas habitaciones», dicta el auto de la 'operación Abjena'.

Acusación particular

Ahora también se ha conocido que María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, se presentarán como acusación particular en el caso. Ayer, a las puertas de su vivienda, la cantante hizo una petición a los medios de comunicación: «Os pido que no vengáis más a mi casa porque esto me recuerda a lo que ha pasado y no me deja pasar página».

«Me acojo a las leyes de mi país y no soy nadie para juzgar. Está en manos de quien tiene que estar y no voy a saltarme la justicia de mi país. Quiero atajar esa pregunta y os digo que sospechar es injusto y yo creo en la justicia», dijo al ser preguntada sobre la presunta implicación de su sobrino en el robo de su vivienda.