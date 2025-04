Resines: «De los 97 que estábamos en la UCI, nos hemos salvado 80»

Joaquina dueñas Martes, 15 de febrero 2022, 11:32 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

Después de casi 40 días ingresado en la UCI y de tener en vilo a sus amigos y seguidores por su estado de salud, Antonio Resines ha reaparecido mediante una videoconferencia en el programa 'El Hormiguero'. El actor aprovechó la ocasión para agradecer su trabajo a los sanitarios y para seguir concienciando sobre la importancia de la vacunación contra el covid.

Según relató, después de contraer el coronavirus, vivió lo que denominó como «una semana de debacle». «Me recuerdo tosiendo, muy mal. Me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí cinco días y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada».

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

«Me he librado de una… Ese es el resumen», aseguraba visiblemente más delgado y cansado. «Tengo una atrofia del 80 por ciento y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada y requiere de mucho esfuerzo», confesaba.

«De los 97 que estábamos ingresado en la UCI, nos hemos salvado 80», detallaba a la vez que ponía en valor el trabajo de los profesionales que le han salvado la vida y la sanidad pública: «Hay que apoyarla como sea».

Y antes de despedirse, Resines quiso hacer un llamamiento a la sociedad: «Que todo el mundo se vacune y se tome en serio la covid». El actor necesitaba descansar porque «me canso mucho al hablar» y finalizó su intervención con un apoyo rotundo a la sanidad pública.