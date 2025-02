Ana Obregón, tras ser madre de una niña por gestación subrogada: «He vuelto a vivir»

«Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir». Con estas palabras anuncia Ana Obregón en su cuenta de Instagram que a sus 68 años, acaba de convertirse en madre de una niña gracias a un vientre de alquiler contratado en Estados Unidos. Un bebé que tal y como ella misma confirma, le da motivos para seguir viviendo después de la profunda depresión en la que ha estado sumida desde que perdiese a su hasta ahora único hijo, Aless Lequio, en mayo de 2020, con apenas 27 años, a causa de un cáncer.

«¡Nos han pillado!», añadía la actriz al texto que acompaña a la portada de ¡Hola!, su revista de cabecera que ha sido la encargada de dar la exclusiva esta medianoche. En la instantánea se puede ver a la actriz saliendo en silla de ruedas del centro Memorial Regional Hospital de Miami, situado en Florida, con la niña en brazos. Obregón fue acompañada por una enfermera hasta su coche en silla de ruedas, en ella colgaba un cartel en el que ponía: 'Mother baby chariot' (carro para madre y bebé). Aunque la imagen resulta chocante debido a que Obregón no se ha sometido a ningún proceso quirúrgico, se trata de un protocolo del hospital con el que asegurarse de que las madres y los recién nacidos abandonen el centro de forma segura.

Obregón, con un estilismo totalmente blanco, enormes gafas de sol y la pulsera de plástico que la identifica como madre, se desplazó desde el hospital hasta un apartamento que ha alquilado con vistas al mar en una de las zonas más turísticas de la ciudad. Pasará allí los primeros días con la recién nacida, hasta que todos los trámites legales estén en orden para regresar a España, donde no es legal la maternidad por gestación subrogada, por lo que debe dejar todo bien atado para no tener problemas.

Las reacciones a la fotografía no se han hecho esperar y muchos de los amigos de la actriz han querido felicitarla. Su representante, Susana Uribarri, escribía: «Gran felicidad que tengo desde ayer de verte con tanta luz y de vuelta a la vida». Por su parte, Alessandro Lecquio, su exmarido y padre de su hijo Aless, ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' que él sabía todo pero, no va a pronunciarse. «Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni nada ni nunca», ha confesado.

La gestante, de nacionalidad estadounidense, se quedó embarazada en junio de 2022, mes en el que su hijo Aless hubiese cumplido 30 años. Algo que no fue dejado al libre albedrío por la actriz, al igual que el nombre escogido para la pequeña, Ana, como ella y como su madre, según desvela ABC. La actriz viajó a Miami el pasado 16 de marzo, y pasó cuatro días sola en la ciudad esperando el nacimiento de la pequeña, celebrando allí su 68 cumpleaños, que fue el 18 de marzo. El día 20 nació la niña y ya entonces se pudo ver a Obregón entrando al hospital a las 8 de la mañana. Dos días después, el 22, salió con la pequeña en brazos, tal y como se ve en las fotografías de ¡Hola!. Obregón ha querido ser muy discreta en el proceso. Solo sus hermanas, Celia -que hoy ha asegurado estar feliz- y Amalia, y su expareja y padre de su hijo, Alessandro Lecquio, estaban al tanto de esta decisión.

Padres por gestación subrogada

La elección de la presentadora vuelve a reabrir el debate sobre la gestación subrogada. A la ola de detractores en redes sociales, tanto por usar un vientre de alquiler como por la edad de Obregón, se han sumado los comentarios de las diferentes fuerzas políticas por los pasillos del Congreso de los Diputados y en medios de comunicación.

Pero Ana no es el primer personaje público que tiene que enfrentarse a esta situción, como el empresario Kike Sarasola, los cantantes Miguel Poveda y Miguel Bosé, el actor Javier Cámara, los rostros televisivos Kiko Hernández, Torito, Jaime Cantizano o Tamara Gorro, una de las que más ha defendido esta técnica de reproducción asistida en España. Y también, Tita Cervera, que con 64 años recibió a sus dos hijas, Carmen y Sabina.

Una etapa muy dura

Los últimos años han sido especialmente duros para Ana Obregón. A principios de 2018 su hijo fue diagnosticado con un cáncer, del que finalmente falleció en mayo de 2020, en plena pandemia. Un año después moría su madre, Ana María Obregón Navarro, a los 95 años. El pasado septiembre se quedó también sin su padre, el empresario Antonio García Fernández.

La actriz se ha refugiado durante todo este tiempo en el trabajo. Regresó a la televisión presentando las Campanadas de TVE, algo que ha hecho en 2020 y 2022. En 2021 no pudo por tener covid. Ha participado en otros programas, como 'Mask Singer', y ha empezado a preparar una serie sobre su vida. Hace unas semanas anunció que lanzaría un libro que su hijo no pudo terminar de escribir, previsto para dentro de un mes, y en febrero puso en marcha una fundación que lleva el nombre de su primogénito y cuyo objetivo es financiar la investigación contra el cáncer.