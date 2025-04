Ana Obregón: «Me importa un pito lo que diga Irene Montero»

Joaquina Dueñas Jueves, 21 de septiembre 2023, 12:54 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

«Ahora mi casa son pañales, cremas para el culete, toallitas, juguetes, cada tres horas un biberón…». Así ha descrito su día a día Ana Obregón a la revista 'Elle' tras la llegada al mundo de Ana Sandra. «He vuelto a vivir», ha asegurado al tiempo que ha defendido su decisión de cumplir el deseo póstumo de su hijo Aless de tener un bebé gracias a la conservación de su semen y a un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos.

«¿Qué delito he cometido? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida», ha argumentado, apuntando con sus preguntas a la reacción de la ministra de Igualdad Irene Montero. Es más, no ha dudado en valorar que su caso ha sido una «cortina de humo para lo que ha hecho Irene Montero en el Ministerio de Igualdad». Obregón ha defendido la regulación de la gestación subrogada como solución para zanjar el debate existente en la actualidad.

«Me importan un pito las leyes de aquí y lo que diga Irene Montero. Luego empezaron con que no podía registrar a mi hija nieta legal. ¿Cómo que no puedo? Si aquí viene cualquiera, de cualquier parte, y se registra», ha afirmado contundentemente Ana.

Y para dejar claro que Anita le ha devuelto la felicidad a su vida ha asegurado que «Todos los días, durante tres años, fui al cementerio, y ahora -tras la llegada de la pequeña- una vez a la semana».