El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: «No estoy bien. A veces no quiero ni estar»

¿Qué es lo que le pasa a Alejandro Sanz? Eso es lo que se preguntan los millones de fans del cantante madrileño, después de haber leído el mensaje que escribió el artista esta madrugada en su perfil oficial de Twitter, y que luego dio difusión también a través de una story en Instagram. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo». Con estas palabras arrancaba un escrito compuesto de varias frases con las que se abría ante sus seguidores, pero sin desvelar el motivo que le está llevando a pasar por este bache.

«Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», aseguraba, en un claro y poderoso alegato sobre la salud mental, asegurando a continuación que pese a todo no se apartará de los focos. «Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», concluyó.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Una publicación con la que, además de sincerarse, ha aprovechado para tender un abrazo virtual a quienes también están pasando por un momento complicado. El compositor, que desde el inicio se ha abierto en canal a través de su música, busca ser un apoyo para los que luchan a diario por encontrar la paz interior y una estabilidad mental, animando en cierta medida a dejar salir lo que se lleva dentro para encontrarse mejor.

La publicación del autor de 'Corazón partío' se ha vuelto viral y está generado un aluvión de mensajes de ánimo tras mostrarse más vulnerable que nunca. Y es que nada hacía presagiar que atravesase por un mala etapa ya que justo hace dos meses visitaba el 'El Hormiguero' y se mostró dicharachero y divertido durante todo el programa. Mucho de mensajes de apoyo fueron escritos desde México, donde también cuenta con una enorme legión de seguidores. Una asociación de apoyo a pacientes con cáncer, Nariz Roja AC, le animó a pensar en su familia y en su seres queridos. «El amor todo lo puede. Recuerda, es la fuerza del corazón», le escribieron, en relación a otra de sus célebres canciones. «Date tu tiempo y vuelve a encontrarte, te queremos».

El pianista británico afincado en España James Rhodes, fue uno de los numerosos rostros conocidos que respondió a Alejandro Sanz, asegurando entender perfectamente la situación por la que está pasando. «Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho», declaró.

