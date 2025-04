Alejandro Sanz se pronuncia sobre su ruptura con Rachel Valdés

Sara Rubio Martes, 6 de junio 2023, 16:59 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

Alejandro Sanz ya se ha pronunciado sobre su ruptura con Rachel Valdés. Sus primeras palabras han sido para defender y sacar la cara por su expareja ante las especulaciones y los rumores que circulaban sobre los motivos de su ruptura, entre ellos el trabajo de Valdés y su «ego» y «difícil carácter» que habrían perjudicado la relación de Sanz con sus dos hijos.

«Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan, quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella y con su trabajo», aseguraba el cantante a través de Instagram. Y, además, añade una última frase dirigida hacia los que relacionaban su ruptura con el trabajo de Valdés: «Rachel, cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte».

La noticia de su ruptura saltaba por sorpresa este fin de semana, cuando diferentes medios aseguraban que ella había recogido todas sus cosas de la casa que compartían en Somosaguas y a la que se habían mudado en el mes de enero. Solo unos días después de que el cantante publicase unos preocupantes mensajes en sus redes sociales sobre su salud mental que hicieron saltar las alarmas de todos sus seguidores. «A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero», escribía en Twitter.

Raquel Perea se pronuncia

Por su parte, su ex Raquel Perea se encuentra inmersa en la promoción de su primer libro 'Para que no te olvides', y ayer acudió al programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, donde aseguró que ella no tiene «ni idea de la ruptura» y que solo desea «que él esté bien». «Las experiencias siempre generan emociones y todo es una cuestión de superarse, de voluntad y de saber que el tiempo cura las cosas», aseguró.

La periodista aprovechó la ocasión para preguntarle si ella estaba dolida por cómo comenzó la relación de Alejandro y Rachel (ya que ambos se conocieron cuando ella aún estaba con el cantante). Perea reflexionó asegurando que: «He aceptado las cosas como me han venido. Todos los que han pasado por mi vida me han enseñado una lección».