Alejandra Rubio vuelve a la soltería

joaquina dueñas Lunes, 30 de enero 2023, 16:57 Comenta Compartir

Alejandra Rubio vuelve a ser soltera. Ella misma lo ha confirmado en el programa 'Fiesta' en el que colabora cada fin de semana. La hija de Terelu Campos ha explicado que es una decisión «muy meditada» que han tomado «de mutuo acuerdo». Una ruptura que ha tenido que ver con el mundo televisivo al que pertenece la nieta de María Teresa Campos. «No ha pasado nada malo entre nosotros, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no el gusta nada…», decía la colaboradora televisiva. Muy emocionada, Alejandra aseguraba que «me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él, me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan».

Y es que la pareja llevaba un año viviendo junta en Madrid después de que él se mudara desde Málaga para compartir con su novia una vida a la que parece que finalmente no ha logrado adaptarse. En todo caso, la sobrina de Carmen Borrego no ha descartado una posible reconciliación. «Nuca se sabe porque la vida da muchas vueltas, nos llevamos genial y nos queremos muchísimo los dos», ha relatado.

Los rumores de la posible ruptura llevaban escuchándose varias semanas, especialmente, después de que ambos pasaran las fiestas navideñas por separado. Sin embargo, Alejandra ha argumentado que, para entonces, todavía seguían juntos. «En Navidad seguíamos juntos, dije la verdad, él se fue con su familia y yo me quedé con la mía», ha aclarado.