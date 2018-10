Alba Carrillo lanza un dardo a Feliciano en su aniversario con Sandra Gago 01:14 EUROPA PRESS Martes, 23 octubre 2018, 16:18

A Alba Carrillo no se le ha pasado por alto que hace un par de días su ex marido celebraba el primer aniversario con Sandra Gago. Feliciano López y la modelo han soplado las velas de su primer año de amor compartiendo imágenes en sus perfiles de Instagram, a las que Alba no ha podido evitar responder a través de nuestras cámaras y en exclusiva.