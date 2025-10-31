El actor Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido El protagonista de películas como 'La red social' sorprendió al público con el anuncio de su próximo acto «altruista», durante una entrevista

El protagonista de películas como 'La red social', Jesse Eisenberg, participaba en un programa de entretenimiento de la cadena Today, como parte de la promoción de la película 'Ahora me ves, ahora no'. Era el invitado especial y uno de los moderadores le dijo: «No sabía que eras un gran donante de sangre», a lo que el actor de 42 años, le respondió con los brazos cruzados: «Sí, lo soy, soy un donante. Y voy a donar mi riñón en seis semanas». «Eso es realmente increíble», le dijo otro de los conductores, mientras el resto mostró su estupefacción. «¿Qué?», exclamó uno. Eisenberg asintió. «No sé por qué. Debe ser que me picó el gusanillo de la donación altruista». «Pero una cosa es la donación de sangre y otra, un riñón, es un gran salto», le insistieron. «Estoy haciendo una donación altruista, estoy muy emocionado», repitió el intérprete, que ya fue nominado a un Oscar. «Lo haré y no sé por qué».

Nacido en 1983, en sus inicios actuó en películas como 'El club del emperador' (2002), 'El bosque' (2004), 'The Squid and the Whale' (2005), 'The Living Wake' (2007), 'La educación de Charlie Banks' (2007), 'Zombiland' y 'Adventureland' (2009), mostrando registros de comedia y drama.

La fama, sin embargo, le llegó al interpretar a Mark Zuckenberg, en 'La red social', una historia sobre la creación de Facebook y su dueño, que no quedó muy satisfecho con su retrato en la gran pantalla. Ese papel le dio a Eisenberg la oportunidad de optar por premios de prestigio como los Globo de Oro o el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Sundance.

En su espontánea confesión de que donaría uno de sus riñones dentro de poco tiempo a alguien que no conoce, solo por la satisfacción de ayudar a alguien con quien es compatible, Eisenberg dijo que la intervención sería a mediados de diciembre.

Cuestión de voluntad

Después del impacto de su comentario, sobre el que no dio mayores detalles, los medios de comunicación norteamericanos quisieron profundizar en su declaración, y él confirmó que donaría un riñón a un desconocido. «Prácticamente no tiene riesgo», mantuvo en una segunda entrevista, según recogen medios locales. «Hacerlo es muy necesario. Creo que cualquiera se puede dar cuenta de que la donación es una decisión coherente, si tienes tiempo y voluntad».

El actor dijo también que ese impulso de dar su riñón para mejorar la calidad de vida de un paciente, y quizás incluso salvarle la vida, ya lo había sentido hacía una década, pero en esa ocasión su deseo no se había materializado.