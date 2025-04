Oporto pone los ojos en los visitantes extremeños con su nuevo distrito cultural

C. Mateos

Es una realidad cada vez más palpable que los extremeños han convertido Portugal en uno de sus destinos favoritos a la hora de viajar, y ... no solo por la obvia vecindad entre territorios sino porque han descubierto la inagotable riqueza de paisajes, cultura, hospitalidad y experiencias que ofrece el país vecino. Una de esas nuevas propuestas es WOW Oporto, un distrito cultural de más cinco hectáreas que se ha creado en Vila Nova de Gaia, a la otra orilla del río Duero, con la tradición vinícola del Douro portugués como hilo conductor.

HOY visitó a finales de mayo WOW Oporto invitado por The Fladgate Partnership, un grupo empresarial de origen británico, pero hoy en día cien por cien portugués, propietario de marcas importantes de vinos de Oporto (entre ellas Taylor's, con la que se fundó en 1692), hoteles, restaurantes y empresas de distribución, y ahora también promotor de este gran proyecto turístico en el que ha invertido 107 millones de euros y que tiene a los viajeros extremeños, cada vez más aficionados a visitar Portugal, entre su público objetivo dentro de sus planes para darse a conocer a nivel internacional.

En lo que sería una descripción puramente física, WOW abarca una superficie de algo más de 55.000 metros cuadrados en la ladera de Gaia, desde donde se disfruta de las mejores vistas posibles de la ciudad de Oporto. Cuenta con seis museos que giran en torno a la cultura del vino, además de 12 restaurantes, bares y cafeterías. Dispone también de una Escuela del Vino, múltiples tiendas, una sala de exposiciones y un espacio para eventos. En total trabajan allí cerca de 1.200 personas, según los datos que facilitan los promotores.

Ampliar Vista general del distrito cultural WOW, construido en la antigua zona bodeguera de Gaia. WOW

Antiguas bodegas

Todo ello se ubica en las antiguas bodegas donde se envejecía el vino que llegaba en los famosos 'rabelos', las embarcaciones tradicionales donde se transportaban las barricas río abajo desde la región del Douro. La implantación en las zonas productoras de origen de sistemas modernos que permiten controlar la humedad y la temperatura de las bodegas hizo que poco a poco el clima de Oporto dejara de ser necesario para envejecer el vino, de manera que las bodegas de Gaia se fueron quedando sin uso.

Durante largo tiempo la zona se fue degradando debido al abandono. Hasta que en la primera década del siglo XXI el grupo Fladgate, que ya proyectaba en Gaia del lujoso hotel The Yeatman, un Relais & Châteaux abierto finalmente en 2010, decidió adquirir esas viejas bodegas. Su primera idea fue llevar a cabo allí un ambicioso proyecto inmobiliario residencial, pero la crisis de 2008 tumbo esos planes y decidieron reorientarlo al turismo. Tras barajar varias posibilidades decidieron apostar por la tradición vinícola y, después varios años de obras, en el verano de 2020, en plena pandemia, se inauguro WOW con los primeros museos orientados al mundo del vino y bares, tiendas y restaurantes. Hoy en día funciona ya casi al cien por cien, y 2023 ha sido el primer ejercicio que han podido completar sin restricciones por la covid.

Ampliar Una de las salas del museo The Wine Experience. WOW

Los dos años iniciales de funcionamiento de WOW eran mayoría los visitantes portugueses, pero el número de extranjeros ha superado ya a los del país luso. La estrategia de los promotores pasa por que esa presencia internacional siga creciendo, y ahí el turismo español es para ellos de una importancia primordial, ya que poca gente en España conoce aún la existencia de este complejo, difícil de encasillar en una categoría turística. De ahí que hayan dado en llamarlo distrito o barrio cultural. El objetivo es también incrementar el tiempo medio de estancia en la ciudad añadiendo una experiencia de al menos un día, lo cual esperan, junto a las autoridades locales, que contribuya a aumentar las pernoctaciones.

Distrito abierto

En efecto, al llegar WOW no se tiene la impresión de estar entrando en un centro comercial o de ocio. Se puede transitar por las calles libremente y gratis las 24 horas del día los 365 días del año. De hecho, unos de los principales reclamos con los que se promociona es que desde allí, y en especial de plaza central ubicada en el corazón del complejo, se puede disfrutar a cualquier hora de las que, aseguran, son «las mejores vistas de Oporto». Sí son de pago y tienen horario de cierre los museos, y obviamente también los establecimientos hosteleros, que son de varios tipos y ambientes, y cuya oferta incluye restaurantes de comida portuguesa o especializados en carne, hasta varias terrazas y cafés, o una coctelería de autor desde donde contemplar la hermosa puesta de sol portuense.

Ampliar Copas y recipientes históricos expuestos en The Bridge Collection. WOW

No obstante, WOW, como su propio nombre indica, es una experiencia que disfrutarán sobre todo los amantes del vino y las personas interesadas en todo lo que rodea a esta milenaria bebida. Dentro del complejo se pueden visitar las bodegas Taylor's, una de las marcas más antiguas de vino de Oporto con la que se fundo el grupo Fladgate en el siglo XVII, y casi todos los museos están orientados al vino. La experiencias que ofrece están pensadas para un visitante de nivel adquisitivo medio-alto, y que o bien ya conozca la ciudad por viajes anteriores, o desee alargar su estancia en Oporto fuera de los espacios más tradicionalmente turísticos.

Los museos

Entre los museos encontramos The Wine Experience, un espacio interactivo que trata sobre el vino a nivel general, desde los distintos tipos de uva y en qué partes del mundo de se cultivan, hasta los procesos de elaboración. También está Planet Cork, un lugar que puede resultar de especial interés para el público extremeño ya que gira en torno al corcho, producto del que Extremadura es una de las principales productoras mundiales, si bien el primer lugar lo ocupa Portugal. Otro museo es Pink Palace, de tono más desenfadado (hay hasta una piscina de bolas) y dedicado en exclusiva al vino rosado.

The Bridge Collection es quizás el museo más sorprendente de WOW, ya que en él se exhibe la colección privada de copas, vasos y utensilios utilizados a lo largo de la historia para beber vino que ha ido acumulando Adrian Bridge, el CEO del grupo Fladgate. Hay cerca de 2.000 piezas, desde cuencos de Mesopotamia y ánforas romanas hasta los más refinados conjuntos elaborados con cristal de Bohemia o de Murano, pasando por curiosidades como unas copas que llevan en su composición un pequeño porcentaje de uranio y resplandecen al someterlas a luz ultravioleta.

Ampliar Una cata en la Escuela del Vino. WOW

Los otros dos museos que se pueden visitar no están tan directamente relacionados con el vino. Se trata de Porto Region Across de Ages, que es un recorrido histórico por la región de Oporto, y The Chocolate Story, dedicado al mundo del chocolate y el cacao, producto del que los portugueses fueron unos de los principales introductores en Europa. Ese museo incluye la fábrica de Vinte Vinte, una marca de chocolate que comercializa el grupo empresarial promotor de WOW.

La Escuela del Vino, por último, es una de las propuestas más interesantes del complejo. Ofrece cursos y catas personalizados en los que ocasionalmente participa con propuestas de maridaje Ricardo Costa, único chef portugués con dos estrellas Michelin, que tiene su restaurante en el hotel The Yeatman. Los vinos lusos, no solo los de Oporto, son los protagonistas absolutos en este lugar, que cuenta con espacios pensados para disfrutar al máximo de la experiencia enológica y cuyas salas tienen detalles como un control total de la temperatura y la humedad, o sistemas que neutralizan los olores ambientales.