Santiago Abascal. EFE

Vox se querella contra Sánchez, Marlaska, Robles, Guardiola y otros presidentes de CCAA por la gestión de los incendios

El partido que lidera Santiago Abascal pone el foco en la «gravísima negligencia» de las autoridades estatales y autonómicas en las fases relativas a la lucha contra los incendios

R. H.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:20

Vox ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente, Pedro Sánchez; los ministros de Interior y Defensa, Fernando ... Grande-Marlaska y Margarita Robles, y los presidentes 'populares' de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, incendio forestal, contra los derechos de los trabajadores y prevaricación en la respuesta ante los incendios forestales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

