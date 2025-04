Vox insiste en su amenaza y el PP le recuerda que «la inmigración no está en el pacto de gobierno»

Vox insiste en la amenaza de romper los gobiernos autonómicos con el PP si no rechazan acoger a más menores migrantes no acompañados (menas), ... y los populares extremeños vuelven a responder que no tienen ningún temor. Es decir, no se creen el órdago del partido de Santiago Abascal.

El último encontronazo entre los dos partidos saltó a la palestra la pasada semana y este lunes, lejos de amainar, Vox persevera en la advertencia. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha asegurado que su formación «no contempla» que el PP incumpla los acuerdos de gobierno firmados en las autonomías y ha avisado de que «no hay otra opción», por tanto, que la oposición a aceptar menores migrantes no acompañados.

El Gobierno quiere reformar la Ley de Extranjería para posibilitar que los menas puedan ser distribuidos por las regiones para aliviar la carga de Canarias. El PP no se opone a ello y es el motivo por el que este asunto ha abierto una nueva brecha en la relación con Vox, que rechaza de plano tal distribución y que está dispuesto a frenarla en las comunidades en las que cogobierna con el PP, como es el caso de Extremadura.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el pacto de gobierno en la región no contempla ninguna medida de manera explícita contra la inmigración. En los 60 puntos que conforman el acuerdo por el que María Guardiola se convirtió en presidenta extremeña no aparece oposición alguna a la acogida de menores migrantes no acompañados.

«Simplemente es un asunto que no está sobre la mesa en Extremadura», aclaran desde el gobierno autonómico o, lo que es lo mismo, que la región acepte la distribución y acoja a más menores migrantes no acompañados no supondría el incumplimiento del pacto de gobierno.

Silencio en la región

La advertencia de Fúster llega después de que el pasado viernes el propio Abascal ahondara en el mensaje lanzado el día anterior por su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien ya señaló que su partido no descarta la ruptura en las comunidades en las que gobiernan con el PP si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para facilitar la llegada de menores migrantes no acompañados.

Santiago Abascal reiteró el viernes que ese reparto «amenaza» los pactos de gobierno y pidió a sus socios «lealtad» para cumplir los acuerdos alcanzados en esta materia. Y ayer Fúster, para quien los centros de menores son «escuelas de delincuencia», insistió en que Vox y PP se comprometieron a trabajar para «devolver a los menores migrantes no acompañados a sus países con sus familias» y no «cronificar» la inmigración ilegal «masiva extendiéndola» por el territorio nacional.

«Vox ha firmado eso y Vox cumplirá su palabra», dijo el portavoz del partido de Abascal, instando de nuevo al PP a «cumplir y hacer todo lo posible para oponerse a cualquier reparto». Un acuerdo, mantienen en Vox, que se concreta en los pactos de gobierno en medidas como «la retirada de subvenciones a las mafias de tráfico de seres humanos».

Pero ni esta medida ni ninguna otra en relación con los menores migrantes no acompañados se recogen en el acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura. «No forma parte de nuestro pacto de gobierno», reiteran fuentes del ejecutivo. «Cuando se negoció el acuerdo la inmigración nunca estuvo sobre la mesa, porque aquí ni estaba en la agenda política ni en el imaginario colectivo».

Quizás por eso desde Vox Extremadura se guarda un absoluto silencio respecto a la polémica generada por su partido. Ni desde la formación en la región ni desde el grupo parlamentario se quisieron ayer hacer declaraciones ni a favor ni en contra de lo manifestado por su dirección.

Cumplir la ley

Vox en Extremadura guarda silencio para fuera y para dentro. El PP asegura que no le ha llegado mensaje alguno del grupo liderado en la región por Ángel Pelayo Gordillo para revisar la acogida de menas. Un asunto, además, insisten los populares, que «no va de que guste o deje de gustar, sino de cumplir la ley».

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social y secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, aclaró la pasada semana, ante la primera amenaza de Vox, que el ejecutivo regional actuará con «absoluto compromiso» en la atención a los menores migrantes y cumplirá la legislación vigente. Y ayer, el portavoz regional y parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, lo reiteró: «Nosotros no podemos menos que cumplir la ley».

El PP mantiene que «cualquier partido democrático sabe que lo primero es cumplir la ley, la ley dice lo que dice y la Junta de Extremadura siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos».

Sánchez Juliá ha recordado que «Extremadura siempre ha sido una comunidad solidaria» y que, además, no se puede desde la región «reivindicar solidaridad en la financiación autonómica y no tener solidaridad con otras comunidades autónomas en este sentido». Ha pedido al Gobierno que realice «las modificaciones necesarias para arreglar la situación de los menas» y mantenga una comunicación fluida con la Junta, pero ha garantizado la acogida de menores migrantes no acompañados. También ante la nueva amenaza de Vox de romper el pacto: «No tenemos ningún temor».