«No volveremos al Pacto por el Ferrocarril, no conseguía lo que era necesario»

Manuel Martín Castizo nació en Jaén en 1967, pero se trasladó muy joven a Extremadura, donde obtuvo el título de ingeniero industrial, un título que quiere completar con un doctorado en Arquitectura en la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional comenzó en la actividad de ... ingeniería y consultoría, tras lo que se incorporó como técnico a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura. En 1999 empezó a trabajar en el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac), del que fue nombrado director gerente en 2011. Además, ha sido docente en la Escuela Politécnica de Cáceres.

–¿Cómo llega a la política?

–La política me ha interesado sobre todo en los últimos años de la mano de mi relación con María Guardiola, a la que conocí siendo director de Intromac. Desde entonces he mantenido el contacto con miembros hoy del Gobierno y otras personas del partido que tienen otras responsabilidades. En mi caso, siempre he sido un afiliado más de base, sin cargos orgánicos. He tenido un papel bastante tranquilo hasta ahora, cuando la presidenta pensó en mí para hacerme cargo de esta consejería.

–Tanto el programa electoral del PP como el acuerdo de gobernabilidad con Vox recogen el compromiso de presentar al Gobierno un plan de inversiones en infraestructuras. ¿Se está trabajando ya en ese documento?

–Hemos empezado a analizar lo que había hasta ahora en la consejería, el Plan de Infraestructuras 2016-2030, al que queremos dar una vuelta, ver si sigue siendo de actualidad y modificar lo que haya que modificar para adecuarlo a nuestros compromisos.

–¿Cuáles serán las prioridades, qué obras se van a reclamar al Gobierno central?

–Sobre todo en materia de comunicaciones, queremos lo que Extremadura se merece. Principalmente las ferroviarias, pero no únicamente. En materia de carreteras hay autovías que deberían llevarse a cabo y vías de titularidad estatal que deben ser mejoradas y ampliadas. Pero por supuesto está el ferrocarril. Es verdad que hemos avanzado algo en los últimos años, pero nos queda mucho para poder igualarnos a otras regiones.

–¿Van a reclamar un tren con doble vía electrificada y alta velocidad entre Madrid y Badajoz?

–En eso se está trabajando, el proyecto que está en marcha es una doble vía para viajeros y mercancías para trenes con propulsión eléctrica. La alta velocidad no deja de ser una cualidad, pero para eso hacen falta esas infraestructuras.

–¿Pero van a pedir que sea de ancho internacional, no como ahora, de ancho ibérico?

–De ancho internacional, para que esos vehículos alcancen la alta velocidad.

–También se plantean como objetivo que circule un tren directo entre Madrid y Lisboa. ¿Cómo esperan conseguir una mejora que compete en parte al Gobierno portugués?

–Correcto, lo que pasa es que la parte portuguesa ha avanzado bastante en los últimos años y van adelantados respecto a la parte española. Aunque para la conexión Madrid-Lisboa hay parte de la infraestructura en territorio portugués que está por hacer, no es menos lo que resta en la parte española. Todo lo que cruza la provincia de Toledo está por proyectar y construir.

–¿Contemplan regresar al Pacto por el Ferrocarril para pedir al Gobierno esas mejoras?

–Nuestro pacto es con los extremeños. Nos salimos del Pacto por el Ferrocarril y no tenemos ninguna intención de volverlo a reeditar, en tanto que hemos visto que no conseguía todo lo que entendemos que era necesario. Ha servido más para justificar los argumentos para que no vayamos a la velocidad que tenemos que ir en la construcción y no ha contribuido a avanzar como tenía que haber avanzado.

–En cuanto al tren convencional, ¿se va a pedir que se aceleren las mejoras en las líneas de Ciudad Real y Sevilla?

–Sí, todas. Tanto la conexión con Madrid por Ciudad Real como la conexión con Sevilla y Huelva son líneas que vamos a pedir a Adif que las mejore y modernice para que los ferrocarriles que circulan por esas vías vayan con toda la seguridad y prestaciones. Y que no sufran incidencias, porque estamos acostumbrados a verlas día tras día.

–¿Qué espera del estudio de viabilidad para la recuperación del tren Ruta de la Plata?

–Esto es una decisión de la Comisión Europea, su inclusión o no en la red básica transeuropea. Pero la influencia corresponde al Gobierno. Desde Extremadura vamos a exigir, como lo están haciendo otras comunidades como Castilla y León, la Ruta de la Plata. Desearíamos que en las próximas reuniones entre ministros europeos se incluyera como una vía preferente, en la red básica, que es la que tiene como preferente la Unión Europea.

–¿Qué oportunidades ofrece la mejora de la red para el transporte de mercancías?

–Avanzar en comunicaciones por ferrocarril es básico para Extremadura. Es fundamental para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía. Tenemos empresas e industrias importantes en algunos sectores, como el agroalimentario, y esperamos que sus productos puedan salir por unas vías de comunicación rápidas, competitivas y bien ramificadas. Y que cualquier destino sea posible, no tener que estar acudiendo, como en la actualidad, a medios como el transporte de camiones, que presentan más inconvenientes.

Obras autonómicas

–En cuanto a las infraestructuras que competen a la comunidad autónoma, ¿cuál será la línea de actuación?

–En carreteras autonómicas, vamos a poner el acento en el mantenimiento y la conservación, y en las mejoras de cara a la seguridad vial. Hablando de ese plan de infraestructuras que estamos revisando, se incluyen algunas obras que están proyectadas y que intentaremos llevar a cabo, como la autovía de Moraleja a Portugal, el nuevo puente de Alcántara y la conexión entre Don Benito y Villanueva por el Sur. Hay muchas obras de nuestra competencia que nos gustaría llevar a cabo, pero nos encontramos con el problema de la financiación.

–¿Recuperará el proyecto de autovía Zafra-Jerez de los Caballeros, desestimada por el anterior Gobierno regional?

–Es una autovía muy reclamada y demandada y apostamos por ella. Por su longitud, es una vía costosa, y vamos a tener que buscar cómo financiamos esa infraestructura.

–¿Cómo se van a financiar, plantean algún cambio en el programa operativo 2021-2027?

–Ahí tenemos un problema, en el programa 21-27 las nuevas infraestructuras no son elegibles. Y si se lo pedimos al Estado nos va a decir 'póngase usted a la cola'. Pero es lo que nos queda y creo que es justo, igual que ocurre con el ferrocarril, que empecemos a exigir lo que nos corresponde en materia también de comunicaciones por carreteras. Si otras regiones han tenido las oportunidades que Extremadura no ha tenido a lo largo de los años, nos va a tocar exigirle al Ministerio de Transportes que nos ayude a financiar o a cofinanciar estas infraestructuras, y así lo vamos a empezar a hacer.

–¿Cómo valora la ejecución de los fondos europeos del periodo 2014-2020?

–En lo que a esta consejería respecta, la ejecución del programa Feder no está tan mal. Al final del periodo de programación creemos que llegaremos a una ejecución bastante alta, en torno al 95 o 97%. Aún así, vamos a perder algunos fondos después de las últimas actuaciones que no se han acometido.

–Las obligaciones reconocidas del capítulo de inversiones del Presupuesto autonómico de este año estaba en julio en el 16%, una tónica habitual en los últimos años. ¿Cómo espera mejorar esos datos en el futuro, con unas cuentas más realistas o intentando mejorar la ejecución?

–Más bien lo segundo, intentar mejorar la ejecución, porque para nosotros el gran obstáculo es la financiación. Si la hay, ya nos corresponde a nosotros gestionar bien para que esas inversiones se lleven a cabo. Lo que no es de recibo es que, teniendo la financiación adecuada, por falta de gestión no se vean realizadas.

Nuevo mapa de autobuses

–En cuanto al transporte, se lleva años anunciando un nuevo mapa de concesiones de autobuses en Extremadura, que además se verá condicionado por los cambios en las rutas nacionales. ¿Cuándo se conocerá?

–Ya hemos empezado a trabajar en ese mapa porque es algo que nos demandan las propias empresas. También porque es necesario actualizar las rutas, dadas las circunstancias geográficas y poblacionales. El mapa actual tiene muchos años, y Extremadura ha cambiado lo suficiente como para plantearse el estudio de esta realidad y en función de ello diseñar aquellas rutas que tengan demanda. Y en caso de que no la haya, sustituirlo por otros servicios y medidas de carácter público que vengan a cubrir a toda la población. No podemos dejar a ninguna población extremeña incomunicada.

–¿En lugar de ayudas directas al transporte, como hizo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, plantean incidir en la mejora del servicio?

–Mejorar las líneas, renovar flota, pero también experimentar con algunas fórmulas más novedosas, como el transporte de viajeros mediante vehículos privados en vez de autobuses, etc. Estamos dándole vueltas para que ninguna persona, por vivir en el municipio más remoto de Extremadura, se vea perjudicada.

–¿Cree que el aeropuerto de Badajoz puede mejorar su oferta?

–La oferta ahora mismo es ajustada, nos gustaría que fuera mayor. Pero eso depende mucho de las empresas, que son las principales interesadas en ajustarse a la demanda real. Es posible que se pueda aumentar la frecuencia en días de algunos de los destinos que actualmente se cubren, a Madrid y Barcelona; y que el operador tenga la inquietud de mejorar el servicio e incluir otros destinos. Hay ofertas puntuales, pero son destinos muy concretos motivados por productos de carácter turístico.

–Este servicio está financiado por la Junta de Extremadura, ¿se plantea poner más dinero?

–Sería deseable que hubiera vuelos a Lisboa, a Bilbao, a Bruselas… Pero para eso hay que hacer un estudio de la demanda que hay, y no creo que hubiera población suficiente para abarcar muchos destinos.