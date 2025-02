Voluntarios para que ningún mayor se sienta solo

Juana vive en Trujillo, tiene 87 años y todas las semanas recibe la visita de los voluntarios de la fundación Grandes Amigos, un organización sin ... ánimo de lucro que realiza actividades para que los mayores no se sientan solos.

En el caso de Juana, tiene la suerte de contar también con familiares que la cuidan, pero además le gusta pasar tiempo con las personas de esta agrupación.

La última actividad en la que participó fue la fiesta de Navidad que organizó la Fundación el pasado 17 de diciembre en la residencia Santa Isabel. Como ella, una veintena de mayores se unieron a esta cita en la que hubo baile y merienda, una actividad que sirve de aliento a personas que en esta fechas sienten la melancolía de tiempos pasados y en algunos casos la soledad.

Precisamente para combatir ese sentimiento nació Grandes Amigos hace casi 20 años. En la pandemia empezaron a tener presencia en Extremadura. Ahora cuentan con voluntarios en Trujillo y Navalmoral de la Mata, donde colaboran con las residencias María Ángeles Bujanda y Real.

El objetivo es sobre todo el acompañamiento en domicilio, en residencias y telefónico. Ponen en contacto a personas voluntarias con mayores y una vez a la semana quedan para disfrutar de una buena conversación, compartir un café o simplemente dar un paseo.

En Extremadura, el 28% de los hogares está habitado por una sola persona y en la mayoría de los casos son mujeres

«Siempre se hace en función de lo que le apetezca a la persona mayor. Como sociedad, eso se nos pasa por alto muchas veces porque se tiende a decidir por ellas. Para que eso no suceda conocemos al mayor, su trayectoria vital y sus expectativas. También se hace lo mismo con el voluntario para que cuando unamos a ambos se genere una relación duradera, estable y de calidad. Eso lo complementamos con actividades de ocio, culturales, encuentros de barrio o talleres por ejemplo», cuenta el portavoz de Grandes Amigos, José Ángel Palacios.

«La Navidad es una de las pocas en las que los mayores se resienten más por la ausencia de seres queridos. En Navidad reforzamos las actividades con celebraciones especiales, con llamadas a quien no tiene tanta red de apoyo, pero lo importante es trabajarlo durante todo el año. El otro día me decía uno de los participantes en el programa que quiere que pasen estas fechas porque se pone más triste, pero fue a la fiesta que organizamos y nos dio las gracias. Al menos ya tiene un buen recuerdo de esta Navidad», comenta José Ángel.

Normalmente las personas que participan en el programa llegan derivadas por servicios sociales, médicos de atención primaria u otros recursos públicos o privados.

El perfil de los participantes

Quien suele recurrir a esta fundación no responde a un único perfil. «No siempre es una persona sola y aislada que no tiene a nadie. Muchas veces es gente que tiene su red familiar y de amigos, con independencia y autonomía, pero simplemente quiere socializar más. Hay gente que viviendo con más personas siente soledad. Por eso hay que poner entre comillas las estadísticas. No todos los que viven solos siente soledad», aclara Palacios.

Actualmente en Extremadura, el 28,3% de los hogares está habitado por una sola persona y en 2037 será el 33,7%. Es un porcentaje que se sitúa muy por encima de la media nacional para ese mismo año, que está en el 29,8%, según la proyección de hogares en España publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ampliar Algunas de las voluntarias de la fundación Grandes Amigos que acompañan a los mayores en Trujillo. HOY

La mayoría de ellas son mujeres con más de 85 años y movilidad reducida que, además, suelen vivir en casas no accesibles. «El 84% de las personas a las que acompañamos suelen ser mujeres», detalla Palacios.

Los voluntarios también son mayoría mujeres. Sonia Hernández es un ejemplo de ello. Empezó acompañando a mayores en Trujillo y ahora es la responsable de desarrollo social de Grandes Amigos en ese municipio. «Hay situaciones muy dramáticas. Algunos tienen hijos, pero poca relación; otros a veces han estado enfermos y sus familiares no han ido. Nosotros les ayudamos porque se abstraen de pensar en por qué no van a verlos», reconoce Sonia, que indica que es importante que cada vez sean más voluntarios.

Las claves Fundación Grandes Amigos Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja a nivel nacional y actualmente está presente en Trujillo y Navamoral de la Mata. Se encarga de conectar a mayores con voluntarios con el objetivo de luchar contra la soledad.

Para voluntarios Si una persona está interesada en hacer un voluntariado con la fundación Grandes Amigos tiene que apuntarse a una sesión informativa a través de la web www.grandesamigos.org. Después le harán una entrevista personal.

Para mayores Las personas mayores que quieran participar en el programa pueden contactar con el equipo de Extremadura a través del teléfono 623 57 23 48 o en el de la sede central en Madrid (91 359 93 05). También pueden pedir información a través del correo caceres@grandesamigos.org.

Palacios añade que «la realidad es que los modelos de familia están cambiando y nos dirigimos a un panorama en el que el familiar más cercano es un sobrino o nieto que vive a cientos de kilómetros de ti».

Esta fundación cuenta con el apoyo de empresas como Campofrío y Navidul y hace un llamamiento a las administraciones públicas para que apoyen esta iniciativa para llegar a más localidades en Extremadura. «Todos aspiramos a ser mayores y este es uno de los pocos problemas que nos va a afectar a todos. Es una realidad que no podemos tapar ni estigmatizar porque si no mucha gente no pedirá ayuda», concluyen desde la fundación Grandes Amigos.