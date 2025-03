«Estoy vivo y he salvado a una persona, pero continuamente me vienen imágenes del accidente»

El atleta extremeño Houssame Benabbou dice que ha vuelto a nacer. Lo afirma después de que el pasado jueves sufriera un aparatoso accidente múltiple cuando ... volvía a Cáceres desde Madrid por la A-5. Todo pasó en apenas tres minutos. «Eran las 22.30 horas de una noche de terror. Llovía muchísimo y había muy poca visibilidad. De repente encontré de frente un vehículo parado en mitad de la autovía, obstaculizando el paso. Pensé rápido que tenía que esquivarlo y tuve un reflejo muy rápido, giré el volante a la izquierda. Lo golpeé, pero controlé bien el coche y, aunque derrapé, logré bloquearlo y quedar fuera de la calzada».

Cuando ya estaba a salvo, Houssame se percató de que dentro del coche había una persona. Era un conductor muy joven, de unos veinte años. «Sin pensarlo me metí otra vez en la autovía y le dije que saliera rápido de allí. El muchacho estaba consciente, protegido por los airbags, pero paralizado, con el móvil intentando avisar de lo que había pasado. Tuvo suerte por el coche que llevaba, un BMW X5. Podía andar y nos apartamos rápidamente al arcén para protegernos».

A los 30 segundos vieron aproximarse otro coche. «Se llevó de frente el vehículo del que yo acababa de sacar al conductor, desplazándolo con un fuerte golpe».

De ese turismo se bajaron rápidamente dos jóvenes de unos treinta años, dos hermanos. «Estaban conscientes, gritando, muy asustados». Pero el accidente no quedó ahí porque a los 30 segundos vino otro turismo. «No se me va la imagen. Era un Kia Río de color azul que se los llevó por delante cuando ya estaban fuera del coche. Uno de los hermanos arrastró fuera de la carretera al que estaba más herido y le puso a salvo».

El deportista cuenta que estaba en shock por lo que estaba viviendo y se quedó bloqueado sin saber qué hacer. «Quería seguir ayudando, pero la situación me estaba superando».

A partir de ahí, el atleta nacido en Talayuela se centró en tranquilizar a las víctimas y llamar al 112. «Me dieron indicaciones, diciéndome que pusiéramos de lado al herido». Poco después llegaron dos agentes de la Guardia Civil. Uno se puso a señalizar y controlar el tráfico para evitar más choques en una situación tan complicada y el otro a atender a las víctimas.

«Me preguntaron si estaba bien para continuar la marcha y les dije que sí». El deportista de élite se encontraba a unos cien kilómetros de su casa y hasta allí condujo con el impacto de lo vivido. «Me dolía muchísimo la rodilla por el impacto dentro del habitáculo, estaba traumatizado y no dormí. Luego fui a urgencias y ahí vieron que tenía una fractura transversal en la rótula. Afortunadamente, se ha quedado en un golpe muy fuerte, pero podía haber sido una tragedia».

Con un gran impacto emocional aún, asegura que fue «inconsciente del riesgo» que corría, pero afirma sentirse bien consigo mismo «por haber salvado a una persona».

«Los médicos querían ponerme una escayola, pero soy un atleta profesional de máximo nivel y eso no es lo más conveniente para mí, porque perdería masa muscular. Así que tengo una rodillera y ahora voy a seguir todo el proceso de recuperación. Necesito también recuperarme emocionalmente, porque me vienen continuamente recuerdos del accidente. No puedo coger miedo porque soy una persona que viaja muchísimo. Hago hasta 50.000 kiómetros al año».

El atleta extremeño asegura que cierra este año contento porque ha sido fructífero en lo deportivo pero con unas navidades que «serán agridulces» tras lo sucedido. No podrá estar en una carrera que se celebrará en Valdecañas el próximo 8 de diciembre y tampoco en una competición en Sevilla el día 17.