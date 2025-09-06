Iberdrola construirá un módulo para almacenar energía en la frontera con Portugal

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido el visto bueno ambiental a la construcción de un módulo de almacenamiento de energía por baterías para ... su hibridación con la planta fotovoltaica Majada Alta, que explota Iberdrola en la localidad cacereña de Cedillo, limítrofe con Portugal.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la resolución en la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno central recoge que no es necesario someter este proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. De esa forma, podrá seguir adelante con su tramitación. Según el documento ambiental, el presupuesto de ejecución pasa de 36 millones de euros.

La actuación consiste en la instalación de un sistema de almacenamiento de baterías de 123,9 megavatios de capacidad a hibridar con la planta fotovoltaica Majada Alta, de 50 megavatios, con la que comparte punto de acceso a la red, para optimizar la gestión de la energía generada. La producción se evacuará a través de una línea eléctrica soterrada de media tensión que conectará con la subestación Cedillo, ya en funcionamiento.

El sistema de baterías, de tecnología ion-litio, ocupará una superficie de 2.500 metros cuadrados que estará rodeada por un vallado de 466 metros de longitud. El módulo de almacenamiento dispondrá de un sistema de control formado por una unidad central y dos unidades para cada módulo, el cual garantizará que en ningún momento se sobrepase la capacidad de acceso concedida a la hibridación, que es la misma que tiene la planta fotovoltaica.

El proyecto se ubica íntegramente dentro la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'Cedillo y río Tajo Internacional' y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Río Tajo Internacional y Riberos'. Sin embargo, se considera que el impacto será poco significativo, ya que se trata de una zona ya ocupada por la planta fotovoltaica y la nueva superficie a ocupar es pequeña.

Además, las sinergias con otros proyectos permitirán optimizar las instalaciones. En un radio de apenas cinco kilómetros se localizan otras dos actuaciones de almacenamiento de baterías de Iberdrola, las de San Antonio y Cedillo, y cuatro plantas fotovoltaicas operativas: Majada Alta, San Antonio, Cedillo e Híbrida Cedillo. Todas evacuarán a una misma subestación.

Esta actuación es una de las diez grandes iniciativas en tramitación ambiental en la región para construir nuevos módulos de almacenamiento de energía, una mejora que se considera clave para optimizar las instalaciones de producción y que se han mostrado como especialmente necesarias tras el apagón que tuvo lugar la pasada primavera.

En este desarrollo destaca el papel de Iberdrola, que actualmente ya cuenta con cuatro instalaciones que permiten retener la energía cuando hay un exceso de producción para liberarla cuando se demande. La compañía destaca que Arañuelo III fue la primera planta fotovoltaica en incorporar una batería para almacenar el excedente generado por la planta. A ella se sumarán las previstas en Arañuelo I y II. Asimismo, la central de bombeo del embalse de Valdecañas integra un sistema híbrido con almacenamiento para optimizar su producción.