HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 por el incendio de un coche a la altura de Montemolín
Sistema de almacenamiento de baterías en una planta de Iberdrola. HOY

Iberdrola construirá un módulo para almacenar energía en la frontera con Portugal

Ha recibido el visto bueno ambiental del Ministerio para su inversión en Cedillo y es una de las diez grandes iniciativas en tramitación en Extremadura

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:16

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido el visto bueno ambiental a la construcción de un módulo de almacenamiento de energía por baterías para ... su hibridación con la planta fotovoltaica Majada Alta, que explota Iberdrola en la localidad cacereña de Cedillo, limítrofe con Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  5. 5 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  6. 6

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  7. 7

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  8. 8

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  9. 9 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Iberdrola construirá un módulo para almacenar energía en la frontera con Portugal

Iberdrola construirá un módulo para almacenar energía en la frontera con Portugal