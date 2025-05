Visto bueno ambiental a la electrificación de la línea de tren convencional de Madrid

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido el visto bueno ambiental a la electrificación de la línea de tren convencional entre Talayuela, en el ... límite entre Extremadura y Castilla-La Mancha, e Illescas, en la provincia de Toledo. Esta obra, complementaria a otros trabajos en marcha, permitirá que un tren pueda circular con tracción eléctrica al completo de Madrid a Badajoz y la frontera con Portugal.

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes una resolución por la que se decide no someter este proyecto a evaluación de impacto ordinaria, ya que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente. Esto simplifica los trámites de las autorizaciones ambientales y permite al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dar paso a la redacción del proyecto y la contratación de las obras. En cualquier caso, no quiere decir que no haya condicionantes a la ejecución de los trabajos, en especial por la presencia de linces y una pareja de águila imperial ibérica.

El proyecto consiste en la instalación de una línea aérea de contacto o catenaria a lo largo de la traza entre Talayuela e Illescas, de unos 150 kilómetros de longitud, para la alimentación de trenes eléctricos. El sistema previsto es el definido como 2x25 kilovoltios, que es el que se emplea en las líneas de alta velocidad.

La actuación incluye dos subestaciones eléctricas de tracción, en Torrijos y Calera y Chozas, que serán alimentadas desde instalaciones de Red Eléctrica de España, para lo que en uno de los casos será necesario construir una línea de alta tensión de 6,4 kilómetros de longitud.

Además, se deberá instalar líneas aéreas de acometida para la alimentación de la catenaria, cuyo origen será la subestación correspondiente. Por otra parte, se proyectan centros de autotransformación intermedios y finales, que se encargarán de estabilizar el nivel de tensión de la catenaria dentro del rango admisible para el correcto funcionamiento del sistema.

La duración estimada de las obras para la ejecución y puesta en servicio del sistema de catenaria es de aproximadamente quince meses. Para las subestaciones y los centros de autotransformación se prevén dieciocho meses, y para las líneas de alta tensión nueve meses. Los trabajos se realizarán en su práctica totalidad desde la traza ferroviaria. Se prevé realizar los trabajos en horario diurno, aunque algunas labores de comprobación y puesta en servicio podrían realizarse en horario nocturno.

Desde 2022

Raquel Sánchez, exministra de Transportes, anunció esta actuación en septiembre de 2022. En principio, se planteó la electrificación de la línea convencional entre Plasencia, donde arranca la nueva plataforma de alta velocidad hasta Badajoz, y Humanes de Madrid, ya que desde esta localidad a la capital española el tendido ya cuenta con catenaria.

Pero entonces ya se contaba con que la ejecución de estas obras podría verse superada por la construcción de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Talayuela, que será electrificada y que se prevé que esté en uso en 2028. Del mismo modo, Adif trabaja en la electrificación entre Humanes e Illescas, unos trabajos que guardan relación con la extensión de los servicios de cercanías de Madrid. De ahí que finalmente la actuación se limite al tramo entre Talayuela e Illescas, con el que se completará la electrificación de toda la línea a Extremadura.

Con ello el Gobierno español cumplirá con el Reglamento de la Red Transeuropea de Transportes, que exige que antes del 31 de diciembre de 2030 los corredores de la red básica (del que forma parte la línea entre Madrid y Lisboa por Extremadura) estén plenamente electrificados.

Ante el retraso de las obras de la plataforma de alta velocidad a su paso por la provincia de Toledo, Transportes optó por electrificar la vía convencional, lo que permitirá cumplir con ese requisito y adelantar la mejora de los servicios a Extremadura. Pese a ello, el tendido seguirá estando condicionado por el paso por estaciones, pasos a nivel y limitaciones a la infraestructura.