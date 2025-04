La violencia sexual crece en Extremadura en los trabajos domésticos y las citas online

Las agresiones sexuales van a más en la región. Las violaciones han crecido un 60% en el último año y los delitos sexuales cometidos por ... menores se han disparado un 120%. Detrás del incremento, a juicio de los expertos consultados por este periódico, una doble realidad: son más las víctimas que ahora se atreven a denunciar, pero también más los delitos que se cometen en una sociedad que ha normalizado el consumo de pornografía.

«Las cifras corresponden a las denuncias y hay muchas agresiones aún que no se denuncian y que están creciendo en el ámbito de los cuidados domésticos y en las citas a través de las redes sociales o plataformas online», indica Marisa Tena, abogada de la asociación Malvaluna. «Estamos detectando un aumento significativo de las agresiones en estos ámbitos y nos preocupa porque son nuevos nichos de violencia sexual y se denuncian pocos casos».

Malvaluna atendió en 2023 a 203 mujeres víctimas, 51 por violencia sexual «en ámbitos en los que antes no se daban o eran excepciones». Entre estas 51 hay 19 menores, 14 mayores en el ámbito de los cuidados domésticos, de las que solo dos denunciaron, y otras 18 víctimas en grupos de amigos y encuentros a través den redes sociales.

En el ámbito doméstico, «hablamos de migrantes en gran medida que son contratadas para el cuidado de las personas mayores y que sufren agresiones habitualmente por parte de sus familiares; mujeres que no se atreven a denunciar porque necesitan el empleo y porque no siempre ni mucho menos están en una situación regular».

Marisa Tena «Las páginas de encuentro son una vía de contacto por la que están optando los agresores» Abogada

Las citas online, a través de las redes o páginas de encuentro, en las que se desconoce en la mayoría de las ocasiones el perfil real de la persona con la que se queda, «estamos constatando que son una vía utilizada por los agresores», afirma Marisa Tena. Encuentros clandestinos casi siempre sobre los que se guarda silencio, «la chica no dice a nadie ni con quién ni dónde ha quedado, y esto complica la posibilidad de ayuda y merma la confianza posterior de la víctima a presentar la denuncia si ha sufrido una agresión en ese encuentro».

Culpa, vergüenza y miedo

La sociedad ha evolucionado en los últimos años de manera notable en la percepción de la víctima y el agresor. «Creo que el trabajo que se ha venido desarrollando especialmente desde 2009 a través de la red regional de puntos de igualdad y oficinas de atención psicológica ha contribuido mucho a concienciar y sensibilizar sobre la violencia de género», valora Isabel Pablos, técnica de igualdad en Plasencia.

Como lo ha hecho también el debate generado con la Ley de garantía integral de la libertad sexual, de 2022, conocida como 'la ley del solo sí es sí'. «Porque a pesar de sus sombras, que las tiene, extendió un debate en el que ha quedado claro que la víctima no es la responsable de la violencia que sufre», añade Marisa Tena.

El cambio de percepción, el reproche social logrado contra el agresor, está haciendo posible que más víctimas denuncien, que se refuercen las medidas para su protección y que se trabaje en la creación de otras herramientas para hacer frente a lo que sigue siendo una lacra social. Los llamados centros 24/7, de los que habrá cuatro en Extremadura y en los que se dará atención a las víctimas de violencia sexual los 365 días del año, se encuadran en esta lucha.

«Pero no son suficientes», deja claro Asunción Leal, psicóloga del punto de atención de Mérida, uno de los 22 que conforman la red regional de Instituto de la Mujer en convenio con los ayuntamientos.

«En mi experiencia, la violencia sexual es muy alta y aún está oculta porque eso de 'algo habrá hecho mal la mujer' aún pervive en el imaginario social», explica. También el hecho de que los agresores en no pocos casos no son conscientes de que han cometido un acto atroz. «Lo he constatado en una agresión grupal a una chica», deja claro la psicóloga. «Ella queda con uno, se encuentra con que éste ha quedado con otros y la fuerzan imitando prácticas sexuales que han normalizado por el consumo de una pornografía que se da a todas las edades y deshumaniza». Y que para las víctimas supone siempre un antes y un después. «Sufren trastornos en el sueño y en la alimentación y sienten miedo, inseguridad, vergüenza, culpa y asco hacia su propio cuerpo».

Asunción Leal «En todas las víctimas, da igual la edad, hay siempre un antes y un después de una agresión sexual» Psicóloga

«La industria pornográfica es un círculo vicioso, porque el usuario que la consume se habitúa y cada vez necesita más estímulos para alcanzar la misma reacción», ahonda Abel Pérez, psicólogo experto en sexología de la Fundación Triángulo. De ahí el incremento de una pornografía agresiva y cimentada sobre una relación desigual. «La mujer no es un sujeto, sino un objeto de deseo para saciar al hombre», resume Alba Redondo, agente de igualdad de Malvaluna.

Cómo actuar

Este modelo errático se está convirtiendo, sin embargo, en una herramienta educativa cuyos frutos están ya sobre la mesa y motivo por el que desde diferentes ámbitos se reclama que se limite el acceso precoz e ilimitado de los menores a la pornografía. El último en hacerlo ha sido el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.

Abel Pérez «El porno es un círculo vicioso, cada vez se necesitan más estímulos para alcanzar la misma reacción» Sexólogo

La iniciación al sexo empieza en el 20% de los casos con el porno cuando los menores solo tienen ocho años, mayoritariamente de forma accidental. A los 13 años, ya la mitad de los jóvenes consumen porno. El 75% de esa pornografía es dura o violenta y a los 14 y 15 años de edad el consumo de esos contenidos está generalizado, según los estudios citados por Montero en su discurso en el acto de apertura del año judicial extremeño. Ha reclamado, por eso, un sistema efectivo y riguroso de control de verificación de edad y la extensión del control parental en los dispositivos de acceso a internet.

«Es preciso este control, pero también que la educación sexual forme parte del currículum escolar», demanda Marisa Tena. «Limitar el acceso no es la solución, es necesario impartir educación sexual entendida como una enseñanza integral que coloca el consentimiento y el cuidado de la salud en el centro», zanja Abel Pérez.