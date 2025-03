La vida extremeña de Belén Boville Luca de Tena

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 10 de enero 2022, 07:38 | Actualizado 10:29h. Comenta Compartir

Resulta complicado discutirle a Belén Boville Luca de Tena que no ha tenido una vida entretenida. Cerca anda de poder echarle un pulso al pirata cojo de la canción de Sabina. Ha ejercido como periodista medioambiental en España, ha escrito guiones cinematográficos, ha investigado sobre las redes de narcotráfico en Latinoamérica, ha escrito ensayos y libros para niños, ha sido profesora universitaria en México, y mucho antes jipi en las playas de Cádiz. Y ahora trabaja como experta en Wikipedia y no hay mes en el que no se instale unos días en el templo budista Shorinji de Villanueva de La Vera para ejercer su condición de monja zen.

Bisnieta de Torcuato Luca de Tena, fundador del diario ABC, y nieta de Juan Ignacio Luca de Tena, otro nombre clave en la historia del periódico de Vocento, Boville es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. También máster en Educación Ambiental por la UNED y postgraduada en Gestión empresarial y dirección de comunicación por la IE Business School. Más: es coautora junto a Juan Ramón Plana de 'El coleccionista de saludos. La comunicación con los famosos' (Editorial ESIC), de 'La guerra de la cocaína' (Debate), de 'Wikipedia: claves para editar con éxito' (Editatum), y de 'The cocaine war' (Álgora Publishing). También de la novela juvenil bilingüe español-inglés 'Pitré no es verde' (Editorial Kolima) y del cuento infantil '¡Llueven ranas!'.

En este último título, el protagonista es Paco, un niño extremeño de once años, hijo de un camionero que reparte jamones y cuyo abuelo vive en Cuacos de Yuste. «El libro cuenta la historia de los jamones de Montánchez que van camino de París, y habla del abandono del campo y de los pueblos, de la emigración extremeña, y también de la africana a través de dos niños marroquíes que se acoplan al camión de jamones», resume la autora.

«'¡Llueven ranas!' se autopublicó pero no llegó a distribuirse, y ahora lo he enviado a la Consejería de Cultura, que está estudiando la posibilidad de editarlo», explica Boville, que conoció el templo budista de La Vera en el año 2007 pero que mucho antes ya había viajado por Extremadura. «En mis años de periodista de ABC de Sevilla, volvíamos a Madrid por la Ruta de la Plata, y eso nos permitió conocer muchos sitios de Extremadura, una región que siempre me ha encantado». «Aprecio mucho que tenga la mayor densidad de bosques de España y también el mayor número de kilómetros de costa interior», detalla la escritora, que encuentra en el templo budista de La Vera «el escenario ideal para practicar zazen».

La meditación zen

«Así se llama a la meditación zen, que es un tipo de meditación distinta a la más común –explica Boville–. Yo la practico cada mañana, sentada en un zafu (un tipo de cojín, usado también en yoga), en la postura del loto. Mediante la respiración y la inmovilidad de todo el cuerpo, se consigue una concentración cuerpo-mente muy fructífera».

Para una rutina así, «La Vera es el escenario ideal», asegura. «Por estar en un bosque, a mitad de la falda de una montaña, rodeados de seres vivos y de silencio, y además en un templo muy riguroso en su ecologismo». Según cuenta, en el Shorinji no hay energía eléctrica sino placas solares, las letrinas son secas, no se malgastan alimentos y todo se recicla. Un escenario ideal para alguien que residió en la ciudad durante años pero que ya tiene claro que prefiere el campo.

La escritora vive a caballo entre su casa en el campo en la provincia de Alicante y el templo extremeño. Nada que ver con otras etapas de su vida. «Llevo desde los años noventa leyendo sobre budismo –recuerda–. Fui conociendo gente que lo practicaba, y llegué al budismo zen, que me pareció una práctica magnífica, muy seria, nada superficial, nada 'new age', muy profunda, y que además nos permite estar en la sociedad y no apartados de ella».

Un giro radical para alguien que llegó a «recibir amenazas tras publicar el libro sobre el narcotráfico en Latinoamérica», apunta Boville, que afirma también que llegó a contactarle la CIA (la inteligencia norteamericana). Todo ese bagaje vital quizás aparezca reflejado de algún modo en la novela policíaca que tienen entre manos. Según anticipa, la ambientará en Extremadura.

