Hay vida más allá del cubata

El Negroni es un cóctel clásico inventado por un camarero italiano en 1919 que lleva ginebra, vermú rojo y campari. Y el mejor cóctel de Extremadura es ahora mismo una versión del mítico Negroni terminado con vino de Jerez manzanilla y aromatizado con un licor ... casero que consiste en una mezcla de vodka y sirope de mandarina. El autor lo ha llamado 'Tayisiya', como el nombre de su novia ucraniana. «Le puse así porque ella es mi fan número uno, la conocí en Madrid y es compañera de profesión», explicó a este diario José Ramón Moscatel Aranda, de 32 años.

Este emeritense representará a la comunidad en el próximo campeonato nacional de coctelería que se celebre en Sevilla este otoño, ya que el pasado día 15 en Mérida se proclamó ganador del Campeonato de Extremadura de Coctelería en la modalidad de Mejor Técnica y Jefes de Bar. Antonio Gutiérrez ganó el premio al Mejor Joven Barman en un evento organizado por la Asociación de Sommelier, Barman y Bartender de Extremadura (Subex)

Moscatel se inició en la hostelería con 17 años y hablar con él de cócteles es adentrase en un universo paralelo pues lleva once años especializándose en este tipo de bebidas que asegura están en auge. Cuestan poco más que un cubata, en torno a siete euros. Él ganó en la modalidad de 'Aperitivo', que es la que toca este año pues van rotando. 'Digestivo', 'Long drink (trago largo), 'Fancy (con carbónicos y espuma), 'Sparkling' (cócteles con gas), 'Acrobática' o la más clásica 'Barman' son algunas de las otras categorías. «En 'Aperitivo' –explica– lo que se busca es un trago amargo que te abra el apetito, pequeño en cantidad y potente en alcohol», describe.

Ampliar Antonio Gutiérrez ganó en la modalidad Joven. Ara Barra

En el concurso hay tres partes principales, la decoración, la cual hay que practicar mucho antes y para la que disponen de 15 minutos; la técnica, que básicamente consiste en hacer un trabajo limpio y depurado ante los jueces en siete minutos y, por último, la degustación, la parte más subjetiva.

No me falta trabajo

«La coctelería marca la diferencia de un local –afirma Moscatel– y ha pasado de ser algo exclusivo a convertirse en algo más popular. Todos los restaurantes de renombre tienen su coctelería y ya no solo existe en pubs o discotecas sino incluso en bares de desayunos. La verdad es que no me falta trabajo».

En el campeonato extremeño celebrado el pasado día 15 en Mérida concurrieron seis especialistas más (Miguel Capote, Víctor Morera, Abel Corbacho, Javier Parrado, Francisco Dorado y Elena Pavo). «Para la poca población de Extremadura ya hay bastantes locales que sirven cócteles, lo que falta aún es un poco más de profesionalidad y unión, pero al menos ya hay formación aquí».

El campeón extremeño José Ramón Moscatel aprendió a mezclar bebidas en La Moett de Mérida, que es bar de copas y a la vez escuela pues allí está una de las sedes de la academia 'Drink Motion'. Además, trabaja para Oxefruit, una marca de purés y siropes de fruta para coctelería. Además, asesora a locales y restaurantes para que incorpore cócteles en sus cartas.

Las normas en este tipo de concursos que culminan con una final mundial son las de la Federación de Asociaciones de Barmans españoles (FABE), creada en 1964 por el mítico Pedro Chicote, que buscaba la promoción turística de España a través del perfeccionamiento profesional en este ámbito de la hostelería.

Hasta el momento, solo un extremeño ha ganado el Campeonato de España, Manuel Jiménez López, de Cabeza del buey, que en 2015 fue el mejor de la modalidad 'Long Drink'. Moscatel dice que se ve con posibilidades de repetir aquel éxito en este 2022. De momento, tienen en común que sus casas se parecen a un laboratorio y que cuando salen de copas, si no hay cócteles a mano que merezcan la pena, ambos se decantan por el gin-tonic de toda la vida.