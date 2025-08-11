La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago El delegado del Gobierno en Extremadura ha recordado que existe la campaña 'No Caminarás Sola' para proteger esta ruta

La mujer de 19 años que fue violada el sábado pasado de madrugada en Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago. Su agresor, de 54 años, fue detenido horas después y ha pasado a disposición judicial este lunes.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este lunes que la joven, de nacionalidad extranjera, estaba realizando el camino. Ha lamentado el hecho y ha felicitado a la Policía Nacional por su rápida actuación para encontrar al responsable.

Quintana ha recordado, además, que Castilla y León y Extremadura presentaron el pasado 22 de julio la campaña 'No caminas sola' dedicada a reforzar la seguridad de las peregrinas. La iniciativa se llama 'No caminas sola: Camino de Santiago Libre de Violencias Machistas' y pretende reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden esta ruta jacobea en solitario. Por ejemplo, asistiendo a las mujeres si sienten amenazas o son agredidas.

El delegado ha indicado este lunes que probablemente la peregrina agredida no conocía esta campaña. «Era una persona extranjera, probablemente no lo conocía, pero tenemos en todas las farmacias o las gasolineras los carteles explicativos. También en todos los hoteles, los albergues, es decir, lo que queremos es dar información para que cada vez que vaya a ocurrir un caso de estos, pueda denunciar y atenderlas inmediatamente».

Quintana ha indicado que cada vez hay más movimiento en las rutas del Camino Santiago que pasan por la región, no solo en la Vía de la Plaza, donde sucedió la agresión al tratarse de Mérida, sino también el Camino Mozárabe. El delegado del Gobierno ha destacado que el 53% de los peregrinos son mujeres y que cada que es más común que muchas de ellas hagan la ruta en solitario.

'No caminas sola'

En cuanto a la campaña 'No caminas sola', En Extremadura, la Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo la distribución del material informativo por los albergues, alojamientos de hospedaje, gasolineras, farmacias y establecimientos públicos ubicados en estos tramos peregrinos en territorio extremeño.

La campaña se compone de carteles y tarjetas informando del teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres: (016), Emergencias (112), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil (062) como Policía Nacional (091), información de la aplicación móvil Alertcops y el código QR con acceso a la web de recursos. Se trata de 5.000 tarjetas y 2.000 carteles que se han repartido por estas tres rutas peregrinas.