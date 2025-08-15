«Si viajo en verano, suele ser para ir a tocar, no de ocio»

Es de los músicos de Badajoz que siempre está en la brecha. Componiendo, actuando, ideando, divulgando. Sus gafas, su pelo, sus andares, su manera de hablar... aunque quisiera no podría sacudirse esa pose de rockero. Su hermana Cira y él beben de su padre, Henry, ya un mítico de Badajoz que tantas influencias musicales dejó en su generación y la siguiente. A Ulises Fernández, 'Uli', le persiguen los acordes y las historias que acaban en letras y por eso tiene en mente otro proyecto que está a punto de ver la luz.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Procuro que cada día se convierta en algo especial, mas allá de la temperatura, horas de sol o lluvia. No puedo, más bien, no quiero, decidirme ante una estación en particular, la vida es demasiado importante como para establecer comparaciones entre estaciones. Un chapuzón en la frías aguas del Atlántico me flipa, tanto en invierno como en verano.

–¿A qué hora arranca el día en verano, cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

–Mi sistema de horarios es muy cambiante independientemente de la época del año, ya que no tengo un horario fijo. Depende de los proyectos en los que ande involucrado y del estado emocional del momento.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–El deporte es una actividad esencial para mi ritmo de vida, cierto es que en verano las temperaturas de esta querida tierra no invitan a practicarlo, salvo la natación, que no hago. Por tanto, menos deporte.

–¿Aumenta sus lecturas, igual?

–Mis lecturas están completamente descontroladas. Tengo 6 o 7 libros empezados desde hace meses. Por tanto, creo que este verano seguiré sumido en mi caos literario. Igual hasta empiezo otro libro.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Sin duda mi participación aumenta, tanto como espectador, y si el año va bueno, como músico. Este año no ha empezado mal, ni como espectador, ni como músico, pero siempre quiero más, me apasiona la actividad cultural y si además me da trabajo, pues mejor.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Soy de los que apuntan cosas para hacerlas en verano. Vacaciones es un concepto un tanto elástico para mi forma de vida. Lo que suelo ir apuntando son los eventos en los que me contratan, en los que puede que me contraten y aquellos en los que me gustaría ser contratado.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Gazpacho.

–¿Cambia su estilo de alimentación, es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Procuro cuidar mi alimentación y mi estilo de vida durante todo el año, pero no siempre lo consigo.

–¿Echa la siesta?

–Siempre que puedo.

–¿Aguanta bien el calor?

–Creo que sí. Mis genes están muy cerca de África o eso me gusta pensar. Pero si hay que aguantar el frío, tiraré de mis genes noruegos, que alguno habrá, digo yo...

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia, o es de los que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en una segunda residencia?

–No tengo demasiadas opciones para planificar. Dependo de lo que vaya surgiendo, pero procuro visitar amigos, generalmente de forma improvisada, en cuanto a segunda vivienda, ahí no hay opción.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Creo que en verano socializo más.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Suele ser para ir a tocar, viajes de ocio practico pocos, algo que quisiera cambiar.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano, una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–Adoro una zona muy próxima a la frontera española, en Portugal donde los montes y los ríos son maravillosos, pero prefiero preservarla en el anonimato.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Ni una cosa ni la otra. Parques y ríos.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, trabaja menos o más por su profesión?

–Como ya he apuntado antes, no tengo un modo de vida en el que después de un largo periodo de tiempo de actividad, viene otro de corta inactividad, muy acotado, llamado vacaciones. La gente que se dedica al mundo del arte nunca tiene vacaciones, o quizás las tenemos todos los días. Paradojas.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–La respuesta anterior lo responde.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia, los amigos?

–Es difícil hacer planes con mis amigos por lo que he comentado y con mi familia me resulta complicado responder ya que somos muy pocos en el equipo.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–Nunca dejo de trabajar, pero de vacaciones claro.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Sí, cada día en todas las estaciones suele ser una sorpresa, creo que ya lo he comentado, procuro mantener un cierto equilibrio, pero no siempre lo consigo. De hecho, la rutina no entra en mis planes.

–Un día de verano especial que recuerde.

–Recuerdo una mañana en el balcón de una casa de una tía mía frente al Mediterráneo, en concreto en San Luis de Sabinillas, junto a mi hermana tocándole las palmas a las gaviotas que había en la arena (muchas gaviotas) y cómo remontaron el vuelo al amanecer, fue una pequeña travesura, pero ver despegar un número nutrido de estas aves con un hermoso amanecer junto a mi hermana con una risa cómplice es un recuerdo muy especial.