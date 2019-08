Mi viaje favorito...Turquía «Dejo ropa a la gente que lo necesita y hago sitio en la maleta» En Turquía. Patricia en el viaje durante el que recorrió sus pueblos y parajes. Patricia Sierra, cooperante Muchos de los viajes que realiza son por su trabajo de cooperante, por lo que estos no siempre resultan placenteros. Aun así, no pierde las ganas de recorrer el mundo para seguir descubriendo lugares idílicos, como Punta Maroma CELIA HERRERA Viernes, 30 agosto 2019, 14:05

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Mi viaje favorito fue a Turquía. Estuve 14 días recorriendo pueblos y ciudades con mucho encanto. Lo hice hace mucho tiempo pero aún lo recuerdo. El lugar más espectacular, Estambul.

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Sin ninguna duda volveré. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de ir de nuevo pero, por motivos personales, no lo pude hacer. Me gusta también conocer sitios nuevos, pero Estambul me cautivó.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A toda persona que le guste la mezcla de olores, sonidos, comidas, el atardecer mirando al mar con sus aguas teñidas de color dorado que le da el sol al atardecer, el famoso Cuerno Dorado que llaman, los sonidos de las mezquitas llamando a la oración, el bullicio de los mercados...

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Tengo muchas ganas de conocer África. Me lleva rondando algún tiempo en la cabeza. Ver a los animales salvajes en su hábitat natural.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Pues fue la playa de Punta Maroma, en el Caribe. Idílica, con sus aguas transparentes, el poder bucear con las tortugas gigantes fue espectacular.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Pues suelo viajar mucho por el interior de España y Portugal y hacer dos o tres viajes al año. Estos últimos los hago con los proyectos de cooperación con la oenegé, estos no son muy placenteros ni lúdicos, sino todo lo contrario. Hace muchos años que no hago un viaje de placer.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

- Pues me quedé alojada en un manglar rodeada de monos y animales, entre ellos, cocodrilos.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Pues planifico el destino y me informo, pero soy muy aventurera y, una vez en el lugar, me encanta conocer sitios poco turísticos.

- ¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Suelo leer comentarios de hoteles ya que en muchos de los países a los que voy hay mucha diferencia en cuanto a las calidades de alojamientos, y también depende de las zonas donde se encuentren.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Los activos, sin ninguna duda. De relax suelo hacerlo en los fines de semana, escapadas a una casa rural o ciudades de interior.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Depende de mi estado de ánimo. Me gustan los tres, no sabría elegir. Cada uno tiene su encanto.

-¿Low cost o lujo?

-Soy más de low cost y alojamientos normales (cómodos y limpios), sin muchos excesos ya que estoy todo el día pateando y voy al alojamiento para ducharme y dormir. Hay mucha variedad a precios normales.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-La Toscana. Me hubiera quedado a vivir allí con mi mejor amiga.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Tenerife. No me gustó nada y creo que no volveré. Pero tengo amigos a los que les encanta la isla.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Es una parte muy importante para mí. Me encanta probar cosas nuevas. Aún recuerdo muchos sabores.

- ¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Recuerdo un bocadillo de sardina y cebolla que probé en Estambul. Los pescadores pescaban en el muelle directamente y tenían unas parrillas donde calentaban el pan de pita, asaban la sardina y la cebolla. Aún recuerdo el sabor. Delicioso.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-De todo. He probado hasta insectos.

-Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta hacer fotos pero no las comparto en redes sociales. Me las quedo para mí. No soy mucho de exponerme.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Pues unos pendientes. ¡Me encantan!

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Traigo muchos detalles de la zona, me gusta comprar cosas de artesanía que hacen en el país, también de comercio justo a mi familia y amigos. Dejo mucha ropa siempre donde voy a la gente que la necesita, y así tengo espacio en la mochila para traer cositas.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Pues mi próximo viaje es al Líbano, a la frontera con Siria, será con el próximo proyecto de la oenegé 'Sonrisas en acción'. Llevaré una mochila con mucha ilusión e intentaré sembrar muchas sonrisas en los niños y niñas del campo de personas refugiadas.