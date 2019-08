Mi viaje favorito...La Patagonia Argentina «Lo mejor es dejarse guiar por la intuición, no por el precio del establecimiento» En Argentina. En su viaje a la Patagonia argentina. Víctor Gibello, historiador y escritor Sentir, crecer, y aprender son algunos de los objetivos que se marca este arqueólogo extremeño para disfrutar de sus viajes. La América Hispana y Japón están aún entre sus sueños CELIA HERRERA Martes, 27 agosto 2019, 07:47

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-La vida es un viaje, ese es realmente mi favorito. Para responder de forma menos filosófica a la pregunta podría decir que fue un viaje a la Patagonia argentina, hace más de una década, el periplo que recuerdo con mayor placer. En aquel tiempo viajé en varias ocasiones al Cono Sur. En todas ellas me trataron tan bien que me sentí en casa en todo momento. Del recorrido por la Patagonia no podré olvidar sus espectaculares paisajes y las extraordinarias gentes que los habitan.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-Sí, sin duda alguna volvería. Hay lugares a los que, por diversas razones, uno anhela siempre regresar pues los lleva impresos en el corazón.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A todos los que quieran disfrutar de un destino auténtico y especial.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Quisiera recorrer toda la América hispana, esas tierras que fueron un día la España de Ultramar, cuyo conocimiento es fundamental para comprender la identidad de nuestro país y lo que este representa. Por razones bien distintas, quisiera que mis pies caminaran algún día por Japón.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-El Parque Nacional Glaciares, en Argentina. Allí se siente la vida nacer.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Por investigación, trabajo, proyectos artísticos y placer viajo mucho durante el año por la península ibérica. Mis obligaciones profesionales no me permiten desplazarme a nivel internacional tanto como quisiera.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Para responder a esta pregunta primero tendríamos que ponernos de acuerdo en el concepto 'raro', ja ja ja. A veces no es necesario ir muy lejos para visitar lugares raros, basta con darse una vuelta por alguno de los polígonos que rodean nuestras poblaciones para topar con alguno.

-Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-La excesiva planificación rompe la aventura, hay que dejar posibilidades abiertas. Suelo reservar los alojamientos, el resto ha de venir por sí solo.

- ¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-No. Cada persona tiene su opinión y más allá de que todas sean respetables, solo reflejan la perspectiva sobre las vivencias que han tenido, esas vivencias les pertenecen a ellos, no a mí. Si las tuviera en cuenta, estaría condicionando mi viaje, prefiero que eso no suceda.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Todos los que me aporten experiencias que me hagan aprender, crecer. Hay momentos en los que la búsqueda es la quietud, y otros en los que demando actividad. Hay que combinarlos.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Por qué elegir pudiéndolo tener todo. Cada una ofrece cosas diferentes, es bueno mezclarlas.

-¿Low cost o lujo?

-Mejor dejarse guiar por la intuición y no por el precio del establecimiento. El verdadero lujo no está en las calidades de los servicios ofrecidos por los establecimientos, sino en sentirse bien y ser capaz de sintonizar con el espacio.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Hay tantos que cuesta seleccionar. Voy a citar dos: una estancia en la Patagonia llamada Nibepo Aike, cercana al glaciar Perito Moreno; y una casita semiabandonada junto al río Saja, en su curso alto. Dos lugares muy diferentes, pero idóneos para vivir ajeno al ritmo acelerado al que nos somete nuestro tiempo.

- ¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-No hay viajes malos, hay estados de ánimo inadecuados para el viaje. Toda vivencia es un aprendizaje al que hay que estar abierto. Los prejuicios culturales y las expectativas previas suelen ser modos de frustrar las que deberían ser experiencias enriquecedoras.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-La gastronomía es una parte importante de la cultura, adentrarse en otras realidades culinarias permite comprender los lugares visitados utilizando otros sentidos.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Es difícil elegir un plato de mi viaje favorito. En Argentina se come maravillosamente bien, todos los platos que recuerdo estaban deliciosos.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-Depende de lo apetitoso que me parezca el menú, ja ja ja. Evito algunos alimentos desde que era niño, si no me huele bien, ni me acerco.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-La fotografía es una de mis pasiones, los viajes son momentos excelentes para captar fotográficamente lugares desconocidos. Las imágenes personales no las comparto en redes, quedan reservadas para mi ámbito privado. En cambio las que realizo como parte de proyectos artísticos y profesionales sí suelo mostrarlas.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Una cámara fotográfica, por supuesto.

-Y en la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Raramente compro allá donde voy, prefiero volver ligero de equipaje, traerme elementos inmateriales, de esos que ni hay que facturar, ni ocupan espacio en la maleta.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Las ganas de aprender y el equipo fotográfico.