Viajar sola siendo madre: «Así recupero mi identidad como mujer»

Irene Toribio Jueves, 17 de julio 2025, 12:34 Comenta Compartir

«Soy Cecilia y soy extremeña. Soy mamá de un niño que se llama Martín y él está super orgulloso de su mami aventurera», comienza confesando Cecilia Chamorro, una mujer de Guadalupe (aunque reside en Mérida) que se ha sumado a los viajes que organiza Gonzalo Montoya por todo el mundo con su 'Peregrinos en prácticas'. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' ha dado un giro de 180º a su carrera y ahora viaja por el mundo descubriendo los lugares más increíbles y compartiendo en redes sociales su experiencia. Y desde hace un tiempo no lo hace solo.

El sevillano organiza viajes junto a desconocidos como medio de vida. «Hace unos años, la vida dejó de sonreírme y todo parecía carecer de sentido. En ese momento, Borja apareció con una invitación inesperada: un viaje improvisado por los Balcanes. Ese viaje no solo me cambió la vida, sino que creó una amistad que nos llevó a recorrer más de 40 países juntos. Hoy, queremos compartir ese espíritu de aventura y sanación con 'Peregrinos en Prácticas', que nació para reunir a personas con la misma pasión por explorar y redescubrir el mundo», describe Montoya.

Ahora, Gonzalo y su amigo Borja buscan «amigos» para compartir sus aventuras. Y Cecilia es una de ellas. Tras rellenar un formulario y contar su historia, el sevillano escogió a la extremeña para unirse a su viaje de entre todas las solicitudes recibidas. Junto a ella, otros 19 viajeros completamente deconocidos antes del viaje.

«Al 2025 le pedí que me diera la oportunidad de viajar, lo que no me esperaba es que cada destino fuera un regalo para el alma», confiesa Cecilia, que asegura que «no es fácil para una madre hacer estas cosas, desaparecer de tu casa diez días para irte con 20 desconocidos».

Y confiesa que aunque «alomejor hay gente que no lo entiende, yo necesito hacerlo porque es como recupero mi identidad como mujer, como yo, Cecilia, ni mamá, ni profe, ni nada». Y su discurso es claro: «las madres solemos perder a menudo nuestra identidad como mujer y quedarnos con esa identidad de madre exclusivamente», comienza sentenciando, «el elegirnos hace que nos sintamos culpables, pero yo he aprendido a perdonarme el no estar a veces, el elegirme algunas veces».

«Cuando las mujeres nos convertimos en madres, y supongo que también les pasará a algunos hombres, pasas a ser madre a tiempo completo y dejas de hacer todo lo que te gusta que implique la necesidad de separarte de tus hijos», nos cuenta a HOY Cecilia. Quiere que quede claro que «es mi vivencia personal y lo que a mí me pasó, que no tiene por qué ser lo que le pase a otras mujeres pero sí sé que a muchas».

«Cuando esto ocurre», desvela, «poco a poco te conviertes en otra persona. Yo me paré en un momento concreto y por diferentes circunstancias a preguntarme si era feliz, si me gustaba cómo era y lo que era y claramente la respuesta fue no», sentencia.

Cecilia está divorciada y mantiene una relación estupenda con el padre de su hijo. «A mi nunca me cohibió ni mi pareja ni familia ni nadie de alrededor, era una cuestión mía, y creo que le pasa a muchas: asumimos esa responsabilidad por nuestra propia cuenta y somos nosotras mismas quienes nos sepultamos ahí y cuando no lo hacemos sentimos esa culpa de no estar cumpliendo con lo que creemos que tenemos que hacer», explica.

«Las madres debemos plantearnos qué es lo que nos hace felices, y dedicarse por completo a nuestros hijos puede ser una opción, pero no juzguemos ni critiquemos a las que decimos que hay cosas que necesitamos hacer solas», sentencia Cecilia, que asegura que le encanta viajar en grupo, pero también hacerlo sola; «lo hacía antes de estar casada, mientras lo estuve y dejé de hacerlo cuando fui madre, lo hacía puntualmente y sintiéndome muy culpable».

Para Gonzalo Montoya, ella es «el ejemplo de todo». «No busqué descubrir nuevos países con mis desconocidos peregrinos, los buscaba a ellos como personas. El lugar es secundario. Sus valores para hacer de este mundo, un lugar mejor. La historia de Cecilia me recordó a mi madre. Una mujer valiente, luchadora, creativa y llena de amor propio. Hoy quizás, muchas mujeres tomen de esta super profe ejemplo y decidan elegirse a ellas mismas», termina diciendo.

