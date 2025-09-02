HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de la vacunación de un perro. HOY

Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

La Junta ha actualizado el decreto y a partir de ahora el periodo lo marcará la duración de la inmunidad que indique el fabricante

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:30

El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz se opone a la actualización del decreto que regula la vigilancia y el control de la rabia ... en la región en los términos aprobados este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El nuevo texto establece la obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia tanto de forma inicial como de manera periódica, y no anual, como ocurría hasta ahora. La edad de aplicación de la primera vacuna se va a fijar entre las 12 y las 16 semanas, de manera que se elimina la «ambigüedad» que existía al respecto, señala el Ejecutivo regional. Además, también desaparece la obligatoriedad de revacunar cada año a los perros. A partir de ahora, esta exigencia se supedita a la validez de la eficacia de las vacunas, «que vendrá determinada por cada fabricante».

