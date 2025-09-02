Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz se opone a la actualización del decreto que regula la vigilancia y el control de la rabia ... en la región en los términos aprobados este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El nuevo texto establece la obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia tanto de forma inicial como de manera periódica, y no anual, como ocurría hasta ahora. La edad de aplicación de la primera vacuna se va a fijar entre las 12 y las 16 semanas, de manera que se elimina la «ambigüedad» que existía al respecto, señala el Ejecutivo regional. Además, también desaparece la obligatoriedad de revacunar cada año a los perros. A partir de ahora, esta exigencia se supedita a la validez de la eficacia de las vacunas, «que vendrá determinada por cada fabricante».

La Administración regional argumenta que se trata de una medida que viene a mejorar la seguridad sanitaria y a reducir las cargas burocráticas, ha apuntado en rueda de prensa la consejera Elena Manzano, portavoz de la Junta. El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz (Icovba) considera la medida una «barbaridad fuera de lugar». De hecho, cuando la Junta abrió el periodo de consulta pública, el organismo colegial ya manifestó de forma clara su oposición, al entender que eliminar la obligación de revacunar a los canes cada año irá en detrimento del control de la enfermedad. «La gente estaba acostumbrada a vacunar cada año a su perro, y ahora veremos si se van a acordar de cuándo fue la última vez que lo inmunizaron y cuándo les toca», afirma José Marín Sánchez Murillo, presidente de Icovba. Con toda una vida analizando en el laboratorio distintas enfermedades animales, el presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura asevera que «difícilmente una vacuna inactivada ofrece más de seis meses o un año de inmunidad».

«Cuando un fabricante señala que la inmunidad dura tanto, será porque lo ha probado en el laboratorio; pero habrá que ver en qué perros lo ha probado, puestos que esos animales pueden tener unas condiciones muy determinadas». En este sentido, sostiene José Marín Sánchez Murillo que la duración del efecto de una vacuna varía mucho en función de la salud del animal y de las condiciones físicas de cada perro, como la edad, el tamaño, el estado parasitario o la alimentación recibida. Entienden desde el organismo colegial que en estos momentos la región tiene una «tasa inmunitaria estupenda, dentro de que hay animales que responden mejor o peor a la vacuna antirrábica», sin embargo, aventura Sánchez Murillo que este escenario empeorará a partir de la actualización del decreto por parte de la Junta. «Habrá picos y estaremos peor protegidos».

Gatos o hurones

En cuanto a los gatos y hurones, la Junta mantiene la vacuna como recomendación, «aunque podrá convertirse en obligatoria en función de la situación epidemiológica y siempre previo requerimiento de la autoridad competente».

El nuevo decreto, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) pretende convertirse en «un paso decisivo para proteger la salud pública y la sanidad animal, mejorar la seguridad jurídica de los propietarios de animales y asegurar una gestión más eficaz frente a la rabia», apostilló Manzano en Mérida.