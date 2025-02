Vergeles, sobre los nuevos positivos: «Que hagan vida normal, como si fuera resfriado o gripe»

María Fernández Cáceres Miércoles, 23 de marzo 2022 | Actualizado 28/03/2022 13:58h. Comenta Compartir

«Lo que cambia es la métrica, no el interés». Así resume el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, las novedades del sistema de vigilancia aprobadas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la situación de la pandemia de covid-19 en España.

La principal medida es considerada un paso definitivo para 'gripalizar' el seguimiento y vigilancia del coronavirus. Desde el lunes, los contagiados asintomáticos o con síntomas leves ya no tendrán que guardar cuarentena, tal y como aprobó la Comisión de Salud Pública este martes en el documento que sienta las bases para la vigilancia y control frente a la covid a partir de ahora.

A partir del próximo día 28, si una persona presenta síntomas respiratorios leves, no es de alto riesgo y no pertenece a un grupo vulnerable, no requerirá ninguna prueba diagnóstica ni aislamiento por la enfermedad. No obstante, Vergeles ha insistido mucho en que los asintomáticos y casos leves actúen con precaución.

«Si los síntomas le permiten desarrollar su vida normal la desarrollará, pero durante diez días intentará en la medida de lo posible proteger a las personas vulnerables, igual que si tuviéramos otra infección respiratoria. Al igual que cuando tenemos un resfriado o una gripe», ha explicado Vergeles. «Tenemos que reducir las interacciones sociales y extremar el uso de la mascarilla entre 7 y 10 días», ha añadido.

¿Qué ocurre si la persona presenta síntomas leves de la covid y trabaja en un ámbito de riesgo, como una residencia de mayores? En este caso, sí deben acudir al sistema sanitario y se les realizarán pruebas diagnósticas. Si el resultado es positivo, no podrá acudir a trabajar durante cinco días. «Se volverá a evaluar la situación pasado el tiempo y se actuará en consecuencia. Aunque se incorpore a su puesto de trabajo debe seguir las recomendaciones», ha dicho.

También se realizarán pruebas a aquellos contagiados con síntomas leves que forman parte de un grupo vulnerable (mayores de 65 años, aquellos que tienen defensas bajas, los que están institucionalizados y mujeres embarazadas). Si se confirma el positivo, se recomienda que informe a sus contactos estrechos, a pesar de que estos no deben guardar cuarentena ni realizarse pruebas diagnósticas.

Si en lugar de síntomas leves son graves, debe acudir a un centro sanitario donde, además de una prueba diagnóstica, se evaluará su situación clínica por si necesita ingreso hospitalario.

«Estos son los cambios más sustanciales», ha resumido el consejero de Sanidad, que ha recordado que ya no hay que notificar diariamente los casos positivos. «Si les dicen que no hace falta prueba, es que clínicamente no hace falta», ha recalcado el vicepresidente. «No dejamos de vigilar la infección por coronavirus, la medimos de otra forma».

También ha comentado Vergeles los cambios en las competiciones deportivas. A partir del 1 de abril, se amplía el aforo al 100% y además, ya estará permitida la venta y consumido de bebida y comida en todos los recintos deportivos.

Incidencia

La incidencia acumulada del coronavirus en Extremadura se ha estancado en los últimos días, aunque continúa siendo la más alta del país. La región registra en estos momentos una tasa de 919 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, por encima de Galicia (903) y Canarias (857), según los datos publicados el martes por el Ministerio de Sanidad.