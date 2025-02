La vía verde Plasencia-Béjar estará lista en verano y será una de las más largas de España, con 65 kilómetros

Antonio J. Armero Cáceres Viernes, 11 de marzo 2022, 14:35 Comenta Compartir

Este verano se podrá ir en bici por la vía verde desde Plasencia hasta más allá de Béjar, lo que convertirá a este tramo de 65 kilómetros de la Ruta de la Plata en uno de los más largos de España, según han adelantado este viernes responsables del Estado y la Junta de Extremadura durante una visita a las obras del túnel de san Lázaro, que será el acceso oficial desde la ciudad hasta esta infraestructura. Oficial porque ya hay otros oficiosos, en teoría no permitidos pero en la práctica usados por cada vez más ciudadanos desde hace semanas, a pesar de su inseguridad.

Uno de ellos es a través de una senda cercana al barrio de san Lázaro, que discurre por terrenos privados e incluye un empinado terraplén. El otro, sin duda el más popular, es a través de la antigua carretera de Salamanca, tomándola en una curva situada cerca del pabellón de la ciudad deportiva municipal, unos cien metros por debajo del cruce de la N-630. Ahí se coge la vieja carretera, inicio de una zona habitual de esparcimiento que termina al toparse con la N-630, que suele tener bastante tráfico. Tras descender por esta vía nacional unos cien metros caminando por el arcén o pedaleando, y cruzarla, se llega al monte público Valcorchero. Una vez ahí, basta un paseo de unos cincuenta metros en bajada por el campo, para llegar al nuevo sendero para caminantes y ciclistas. Pese a estar cerrado con vallas porque está en obras, lo cierto es que este punto del antiguo trazado del tren Ruta de la Plata acoge cada fin de semana a ciclistas, paseantes e incluso niños y adultos escalando en un tramo que discurre entre altas paredes verticales de pizarra.

La solución que maneja el Ayuntamiento para evitar el riesgo que supone cruzar la N-630 andando es construir una pasarela sobre esta carretera nacional. De hecho, el Consistorio esperaba financiarla con el dinero de una convocatoria de fondos europeos para proyectos turísticos a los que presentó iniciativas por valor de seis millones y le concedieron tres.

El estado de todo el recorrido

En el viaje de norte a sur, la plataforma ferroviaria ya está reconvertida en vía verde desde Navalmoral de Béjar hasta Jarilla. De ahí hasta el túnel de san Lázaro en Plasencia hay 24 kilómetros, actualmente en obras. Ahora bien, en los 18 primeros, que van desde Jarilla hasta el puente sobre la autovía A-66, los trabajos están casi finalizados. La plataforma está concluida, es perfectamente ciclable, y ya se han instalado casi todas las talanqueras (listones de madera a ambos lados en aquellos puntos donde hay desniveles u otros accidentes del terreno que puedan implicar riesgos para los usuarios).

Ampliar Interior del pasaje, que lleva cerrado desde el año 2005 por motivos de seguridad y salubridad. palma

Desde ese viaducto de la A-66 hasta el túnel de san Lázaro hay seis kilómetros, seguramente los más bonitos de los 24 del tramo Jarilla-Plasencia, al discurrir por el paisaje protegido del monte público Valcorchero. También son los más difíciles para Tragsa, la empresa semipública que está ejecutando los trabajos. La complejidad se debe principalmente a dos motivos. El primero es que hay cinco puentes: uno sobre la N-630, otro pequeño en otro punto del trazado y dos sobre el río Jerte, uno de ellos el famoso del ingeniero francés Gastón Bertier. La segunda razón de la dificultad de las obras en esta etapa del recorrido más cercana a la ciudad es que hay un único acceso, de manera que los camiones con los materiales tienen que recorrer una distancia más larga de lo normal en este tipo de proyectos.

El punto final del tramo es el túnel de san Lázaro -el barrio más inseguro de la ciudad-, de 180 metros y cerrado desde el año 2005 por cuestiones de seguridad y salubridad, al ser un punto de encuentro habitual de toxicómanos y un vertedero incontrolado. Esto último lo sigue siendo en su boca más cercana al colegio de san Miguel. No en su interior, ya que el túnel en sí ha sido recuperado y su foto actual no se parece anda a la de hace quince años. Ya tiene el firme hormigonado y la iluminación instalada, a falta solo de la acometida y la conexión. Falta acondicionar el puente que hay sobre él y colocar en esa zona una malla de dos metros de altura, sobre muro de hormigón de 90 centímetros, concebida para impedir el lanzamiento de objetos pesados a lo que durante décadas fue vía del tren y ahora será una senda para senderistas y bicicletas.

El trabajo de aquí al verano

Lo que resta por hacer de aquí al verano es trabajar desde el túnel de san Lázaro en dos direcciones. Hacia el norte, acondicionando la plataforma hasta llegar al puente sobre la A-66. A día de hoy, esos seis kilómetros están llenos de montañas de zahorra que en las próximas semanas se irán compactando. Y en dirección sur, o sea, hacia la ciudad, hay que limpiar la entrada al túnel, llena de todo tipo de basura -lo mismo ropa que electrodomésticos- y conectar la salida de ese pasaje con la ciudad.

Unos metros después del túnel, reaparece la vía del tren en uso. Esto obligará a senderistas y ciclistas a continuar su camino por un tramo urbano señalizado. Nada más salir del túnel, tomarán la cuesta hormigonada que hay en las traseras del colegio de san Miguel, y desde ahí continuarán por un trazado urbano que discurrirá por la calle Cristóbal de Oudrid hasta llegar a la estación ferroviaria.

«Este tramo es un espectáculo, algo maravilloso, con las dos catedrales al fondo, el río Jerte y un paisaje de dehesa y bosque» francisco martín Director general de Turismo

Los 24 kilómetros entre Jarilla y Plasencia han costado dos millones de euros y en ellos habrá tres áreas de descanso: una en cada una de las antiguas estaciones de Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia y otra más próxima a la ciudad, en la zona de los dos puentes sobre el río Jerte. En los últimos meses, el proyecto se ha visto condicionado por los problemas en el suministro de materiales de construcción que está habiendo a escala mundial.

A la visita de este viernes ha acudido Francisco Martín, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, que ha subrayado que la actuación en el túnel de san Lázaro supone «recuperar un lugar emblemático para la ciudad». «Que haya 65 kilómetros para senderistas y ciclistas entre Plasencia y Navalmoral de Béjar es una apuesta de primera magnitud por el turismo de naturaleza, hasta el punto de que habrá un antes y un después de este proyecto», vaticina Martín, que califica el trazado como «un espectáculo, algo auténticamente maravilloso, con las dos catedrales de Plasencia como fondo, con el río Jerte y adentrándose en una zona de bosque y dehesa».

Ampliar Representantes del Estado, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, junto a la boca sur del túnel. palma

Sergio López, concejal de Medioambiente del Consistorio placentino, cree que la iniciativa «permitirá revitalizar la zona, más aún teniendo en cuenta que la parte final del trazado discurre por la ciudad, donde ya hay empresas que se han interesado por conocer el recorrido concreto, con la intención de crear negocios». «Era importante recuperar el túnel de san Lázaro, y es importante que el camino discurra por una joya natural como es Valcorchero».

Los seis kilómetros más bonitos

Probablemente, el tramo Jarilla-Plasencia no estará concluido oficialmente y dispuesto para ser inaugurado hasta el mes de agosto. Pero la plataforma sobre la que caminar y pedalear estará disponible dentro de entre uno y dos meses. Desde mayo o junio hasta agosto, restará por completar otra serie de trabajos que mientras no están terminados no permiten dar el proyecto por concluido. Son principalmente tareas relacionadas con la seguridad y la señalización.

En los meses de mayo y junio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hará una campaña informativa sobre los Caminos Naturales de España, que es la denominación oficial de este tipo de senderos, ya que no incluyen solo plataformas ferroviarias reconvertidas (vías verdes) sino también vías pecuarias y otros caminos históricos. Los Caminos Naturales de España existen desde hace más de treinta años y en total, agrupan a más de diez mil kilómetros repartidos por el país.

El director general de Turismo de la Junta se reunirá el próximo día 24 con responsables de este programa. Sobre la mesa estará no solo el tramo en obras Jarilla-Plasencia, sino actuaciones y proyectos para el conjunto de estos senderos en Extremadura. Hay que recordar que la Junta tiene alquilados a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) hasta el año 2042 los terrenos por los que discurren, y que también es la administración responsable de su mantenimiento hasta esa fecha. Todo ello a cambio de que el Ministerio financie la reconversión de las antiguas plataformas ferroviarias en senderos turísticos.