Julio Cobos Moreno (Valdehornillos, Badajoz, 1971) siempre tiene algún asunto futbolístico entre manos que impide que desconecte del todo incluso en el periodo vacacional. El ... entrenador desde el año 2019 del Club Polideportivo Cacereño, que esta temporada paladeará su ascenso a Primera RFEF, es hombre de costumbres: casero, habitual de Isla Cristina como lugar vacacional y con la disciplina suficiente como para no dejar los buenos hábitos alimenticios y deportivos en verano. Dice que, como extremeño, está curado de espanto con el calor, y que lo resiste. A punto de iniciarse la temporada cuando Cobos habla con este diario, espera «poder competir bien» y que «la gente lo disfrute».

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Me gusta el verano, pero mi estación favorita es la primavera, cuando no hace tanto calor.

–¿A qué hora empieza un día de verano para usted? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones?

–Mi día empieza normalmente a las ocho y media. El horario de levantarme solo cambia durante las vacaciones, que es cuando suelo dormir más.

–¿En verano se acuesta más tarde?

–Sí, viendo una serie o una película o algún vídeo no tengo prisa y por eso me levanto después un poco más tarde. Es otro ritmo diferente.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Suelo hacer menos deporte. Por norma general yo tengo mis rutinas, como correr, pero este verano con el calor muchos días ha resultado imposible. En invierno juego al fútbol con un equipo de veteranos, cosa que en verano no hago.

–¿Lee más durante el verano?

–A mí me gusta leer, pero casi todo el tiempo se lo dedico a ver cosas sobre el fútbol, revistas, vídeos.

–¿Su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Aumenta.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano durante las vacaciones?

–No.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–La pasta.

–¿Cambia su estilo de alimentación, es de los que se abandona más o de los que se cuida más en verano?

–Trato de cuidarme durante todo el año. Padezco de un poco de colesterol así que tengo que llevar una rutina y tener cuidado con la alimentación. Cuando como en casa no me paso, pero en verano se sale mucho más a comer por ahí, hay muchas más ocasiones para salir.

–¿Echa la siesta?

–Después de comer es inevitable echarse en el sofá y dar la cabezadita, si no no soy persona.

–¿Es capaz de aguantar bien el calor?

–Sí, soy extremeño y estoy acostumbrado.

–¿Aprovecha el verano para estar más con los amigos o con la familia o es de los que 'desaparece' en verano por viajar y por vivir en segunda residencia?

–Yo con mi familia estoy continuamente, salvo cuando estoy entrenando. Es cierto que en verano nos vamos de vacaciones y estamos juntos todo el tiempo. Soy muy casero.

–¿Socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Socializo más durante el año, lo único es que en verano veo más a gente que no suelo ver, visitamos a familiares, siempre se hacen más planes.

–¿Viaja más en verano o también el resto del año?

–Salvo los viajes obligatorios por el fútbol yo viajo más en verano siempre. El resto del año estoy ocupado y no tengo tiempo. Cuando la gente viaja en Semana Santa yo no puedo porque tengo que jugar.

–¿Cuál es su sitito favorito o al que más acude en verano, la playa, una terraza en la ciudad, el pueblo...?

–Nosotros en verano tenemos siempre un tiempo de playa. Casi siempre vamos a la zona de Isla Antilla.

–¿Suele ver los programas veraniegos de televisión o prefiere el cine u otra cosa?

–Soy más de ver una película o una serie en casa o ir al cine en un momento dado que de ver los programas veraniegos de la tele.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones trabaja menos o más por su profesión?

–Siendo entrenador si tienes trabajo para la siguiente temporada continúas haciendo cosas también durante el verano. A veces tengo que ver jugadores, vídeos y la verdad es que mi teléfono no para.

–¿No puede entonces desconectar del todo?

–No, nunca puedo desconectar por completo.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifique la famila, los amigos?

–Es más mi mujer la que decide, me preparan un poco las vacaciones. Yo intento descansar y me dejo llevar por los planes.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–En esto del fútbol estás deseando que lleguen las vacaciones cuando estás compitiendo y cuando llegan las vacaciones estás deseando volver otra vez. Es un poco raro, pero a mí no me cuesta, me gusta la rutina.

–¿Hay algún día especial de verano que recuerde?

–Mi hijo nació en pleno verano, un 17 de julio, mi hermana se había casado el 16. Vino todo rodado, el 16 estábamos de boda y el 17 por la madrugada tuvimos que salir rápido para Mérida para que naciera. Lo más curioso es que al día siguiente tuve que irme concentrado con el Extremadura, en tiempos en los que yo era futbolista en el año 2005. No hubo transición: boda, nacimiento y concentración. Es imposible olvidarse de todo esto.