Julio Cobos de vuelta a su trabajo como entrenador del Cacereño. HOY

Un día de verano con...

Julio Cobos, entrenador del Club Polideportivo Cacereño
«El verano que más recuerdo fue cuando nació mi hijo»

El fútbol atrapa al míster del equipo local incluso en sus días más playeros y de asueto

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:21

Julio Cobos Moreno (Valdehornillos, Badajoz, 1971) siempre tiene algún asunto futbolístico entre manos que impide que desconecte del todo incluso en el periodo vacacional. El ... entrenador desde el año 2019 del Club Polideportivo Cacereño, que esta temporada paladeará su ascenso a Primera RFEF, es hombre de costumbres: casero, habitual de Isla Cristina como lugar vacacional y con la disciplina suficiente como para no dejar los buenos hábitos alimenticios y deportivos en verano. Dice que, como extremeño, está curado de espanto con el calor, y que lo resiste. A punto de iniciarse la temporada cuando Cobos habla con este diario, espera «poder competir bien» y que «la gente lo disfrute».

