Gran conversador, apasionado de la novela historia (el año pasado presentó 'Cadena de asesinatos'), el comisario Aurelio Fernández (Talarrubias, 1961) disfruta de los veranos, de ... los gazpachos y de cualquier obra del Festival en el Teatro Romano de Mérida.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Todas las estaciones del año tienen su encanto. En Extremadura la primavera es casi siempre exuberante, el otoño y el invierno en la dehesa son espectaculares. En el verano los días son muy largos y luminosos, pero el inconveniente es el calor.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones?

–Si no estoy de vacaciones, madrugo bastante. Decía mi abuelo que era agricultor en Talarrubias, mi pueblo, que «al hombre pobre, la cama se le come». En vacaciones no madrugo porque trasnocho más.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Suelo andar bastante durante todo el año. En verano además de mis caminatas doy paseos en bicicleta. Siempre me gusta practicar ejercicio físico en contacto con la naturaleza.

–¿Aumenta sus lecturas?

–Durante el verano aprovecho el tiempo para leer, sobre todo novela histórica, que me apasiona. El resto del año tengo poco tiempo para esta actividad. Como me gusta escribir, suelo buscar también lecturas para documentarme sobre los futuros trabajos literarios.

–¿Su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Participo en actividades culturales todo el año. En verano cambia la oferta y por ejemplo asisto a algún concierto, obra de teatro en nuestro Teatro Romano de Mérida o una buena película en un cine de verano. Un espectáculo en el Teatro es una experiencia que nadie debería perderse, al menos una vez en la vida.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–El verano es como el inicio del nuevo año, el punto de salida de nuevos proyectos que no siempre se llevan a cabo. Siempre me propongo aprender a cocinar y no paso de hacer algún postre y utilizar la plancha para preparar unas sardinas. A ver si este año, por fin, doy el paso definitivo.

–¿Cuál es su plato veraniego favorito?

–Sin lugar a dudas, el refrescante y nutritivo gazpacho, hecho con un buen tomate de Extremadura y tomándolo bien fresquito. El tomate es rico en licopeno que, según un estudio, previene el cáncer de próstata, facilita la digestión y es cardiosaludable.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Trato de cuidarme durante todo el año. Durante las vacaciones comemos algo más fuera de casa, pero procuro alimentarme de manera sana.

–¿Echa la siesta?

–Doy una cabezadita en el sofá después de comer. Lo que yo llamo mi desconexión cerebral de veinte minutos. Pongo un documental de fauna en la televisión y antes de que el león acabe con el ñu me he dormido profundamente.

–¿Aguanta bien el calor?

–Lo aguanto con ayuda del aire acondicionado y el baño. Creo que el calor se combate peor que el frío. Me paraliza mientras que el frío me activa. Si en verano en Extremadura no hiciera tanto calor, creo que no saldría de la región.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–En el verano estoy más con la familia. Procuramos coincidir en las vacaciones para disfrutar juntos algunas experiencias como viajar o ir a la playa o a la montaña, huyendo del calor.

–¿Socializa más o igual que el resto del año?

–Soy una persona extrovertida y sociable y todo el año disfruto de mis amigos y conocidos. No podría vivir sin relacionarme con las personas a las que aprecio, que son muchas.

–¿Un día de verano especial que recuerde?

–Son tantos los días felices que he pasado en verano que no sabría elegir uno. Pero cualquiera en el que estábamos toda la familia juntos, en armonía y con salud.