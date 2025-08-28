HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La librera María José Gil en una de sus escapadas veraniegas. HOY

Un día de verano con...

María José Gil, librera y filóloga inglesa
«En verano disfruto más de la cultura y visito más museos»

Fundadora junto a su hermana de la librería Pléyades de Cáceres, en días estivales lee más

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:40

María José Gil (Rentería, 1973) es una de las patas junto a su hermana María del Mar de la histórica librería Pléyades, que este ... año cumple su 26 aniversario en la capital cacereña. Ubicada en la galería comercial de Cánovas, en pleno centro de la ciudad, cuenta con un importante fondo de libros en idiomas, además de atender a la literatura en su más amplio concepto. Pléyades es una de las firmas incondicionales de la Feria del Libro de Cáceres. Tras un periodo de cierre vacacional vuelven a tener sus puertas abiertas para afrontar el arreón de septiembre y el inicio del curso escolar. María José Gil, licenciada en Filología Inglesa, lo hace con las pilas bien cargadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

