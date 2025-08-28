María José Gil (Rentería, 1973) es una de las patas junto a su hermana María del Mar de la histórica librería Pléyades, que este ... año cumple su 26 aniversario en la capital cacereña. Ubicada en la galería comercial de Cánovas, en pleno centro de la ciudad, cuenta con un importante fondo de libros en idiomas, además de atender a la literatura en su más amplio concepto. Pléyades es una de las firmas incondicionales de la Feria del Libro de Cáceres. Tras un periodo de cierre vacacional vuelven a tener sus puertas abiertas para afrontar el arreón de septiembre y el inicio del curso escolar. María José Gil, licenciada en Filología Inglesa, lo hace con las pilas bien cargadas.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Me gusta mucho el verano, sobre todo el mes de julio.

–¿A qué hora arranca el día en verano?

–Temprano, hay que aprovechar las horas más frescas si vamos a visitar alguna ciudad o a realizar alguna actividad.

–¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

–Solo durante las vacaciones, aunque no duermo mucho más.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Prácticamente el mismo.

–¿Aumenta sus lecturas durante la época estival o lee igual?

–Aumentan bastante, las horas en la playa o en la piscina las aprovecho para leer y hacer sudokus o crucigramas.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Aumenta. Visito muchos más museos, sobre todo en las ciudades a las que acudimos.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Prefiero planificar poco.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–No tengo. Quizás como más fruta que a lo largo del año.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o al revés, se cuida más?

–No cambia prácticamente, excepto por algún que otro helado.

–¿Echa la siesta en los días veraniegos?

–Echo la siesta, pero muy corta, una cabezada.

–¿Aguanta bien el calor?

–Cada vez menos.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que desaparece en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–A la familia igual, vivimos cerca. Con las amigas de toda la vida me reúno siempre en nuestro pueblo, La Cumbre, en la provincia de Cáceres.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Sí, socializo un poquito más.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Solo en verano.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano, una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–Piscina, pueblo y ciudades a las que vayamos de vacaciones.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Veo muy poca televisión durante todo el año, al cine voy de vez en cuando. Este verano he ido un par de veces.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, trabaja menos o más por su profesión?

–Trabajo igual.

–¿Durante las vacaciones de verano desconecta del todo?

–Nunca logro desconectar del todo.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia o los amigos?

–Solemos planificarlo en familia, excepto alguna actividad o lugar concreto al que he ido por mi cuenta.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–No demasiado.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Muy poco.

–Un día de verano especial que recuerde.

–El verano del año 2006 estuve embarazada de mi hijo, nació un 11 de septiembre y la espera fue muy especial.