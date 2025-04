Las ventas de coches en Extremadura serán 40% inferiores a las de 2019

En crecimiento. Los concesionarios de vehículos están ganando tamaño en Extremadura. «Ya no somos tan pymes; la media del concesionario en la región está ... entre 45 y 50 empleados y factura 35 millones de euros», expone Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

Los motivos hay que buscarlos en la necesidad de músculo y de volumen que tienen para afrontar los retos de la digitalización y la sostenibilidad que tienen por delante. «Se está haciendo bien mediante la compra y venta de concesionarios o por fusiones», señala Pérez, que añade que no ha habido un número importante de bajas a causa de la pandemia.

«Ya no somos tan pymes; la media del concesionario en la región está entre 45 y 50 empleados y factura 35 millones de euros» Gerardo pérez Presidente de Faconauto

«El sector consta actualmente de 47 empresas con 430 centros de trabajo» rafael España Consejero de Economía

El sector consta actualmente de 47 empresas con 430 centros de trabajo en la región, como confirmó ayer, antes de reunirse en Badajoz con con los empresarios y los responsables de Faconauto, Rafael España, consejero de Economía extremeño.

Así, los concesionarios dan trabajo a 1.900 personas en Extremadura. «Generamos empleo de calidad y que favorece la cohesión territorial», indicó Pérez, para insistir en que «el gran motor del automóvil es la fabricación de coches, pero la riqueza local, que es la que vertebra España, y los impuestos que se pagan en este país los generan las redes de concesionarios y las grandes empresas de componentes».

Estancamiento

La concentración de los concesionarios también les ayudará a solventar la difícil situación por la que están atravesando. Las previsiones de la patronal no son buenas. Desde Faconauto entienden que las ventas de los concesionarios extremeños se estancarán en 2022 y en 2023.

Sus datos apuntan a que se matricularán alrededor de 8.700 vehículos en la región durante el presente año. Eso supone un crecimiento del 2% respecto a 2021. Sin embargo, las ventas se quedarán un 40% por debajo de las 14.104 registradas en 2019.

Las expectativas son mejores para 2023, aunque sin llegar a las cifras previas a la pandemia. La patronal prevé unas ventas de 9.600 unidades, un crecimiento anual del 10%.

Los motivos que alegan es el impacto de los microchips, y la consiguiente falta de oferta. A esto se suma la menor demanda que provoca la inestabilidad económica y la incertidumbre respecto a qué tecnología elegir en el actual contexto de descarbonización de la automoción.

En este sentido, el presidente de Faconauto considera que también está afectando a estas cifras la nueva movilidad, aunque no duda de que el coche en propiedad va a seguir siendo durante muchísimos años el factor predominante. «Cuando hablamos de que un chaval de 18 años no quiere coche o no compra hay que valorar que tenemos un 50% de paro juvenil y habría que saber si ese joven tiene la libertad de elección sobre esa compra», concluye Pérez.