La venta de vivienda en la región no para de crecer y ya supera las mil operaciones al mes

En septiembre se produjeron 1.151 operaciones de compraventa de viviendas en Extremadura, un dato que representa casi el doble del que hubo en septiembre ... de 2023, cuando la cifra fue de 642, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde entonces, la serie ha sufrido fluctuaciones mes a mes, pero nunca se había superado el millar de operaciones desde hace un año, como mucho en julio se llegó a las 992 ventas de viviendas en la región.

¿Quién está detrás de estas cifras? El perfil de los compradores en la región es el de «familias que quieren mejorar su residencia hacia otra definitiva porque están en otra fase de su vida, jóvenes que se emancipan y apartamentos para miembros que se han divorciado de su pareja», indica Carlos Almeida, gerente de IHS Inmobiliaria, con oficina en Badajoz. En cuanto a inversores que quieran hacerse con inmuebles, existen, pero no cree que la cifra sea relevante en estos momentos.

Que el último dato disponible del INE sea de 1.151 operaciones en un mes en Extremadura indica una tendencia que también se aprecia en el conjunto nacional, donde la cifra ha sido de 61.887, un 41,5% más que hace justo un año.

Y aunque todas las comunidades vendieron en septiembre más viviendas que en el mismo mes de 2023, el mayor repunte interanual del país se dio en Extremadura con un 79,3% más. Le siguen País Vasco (+67,4%), Asturias (+57,3%) y Aragón (+56%). En cambio, los incrementos más moderados se registraron en Navarra (+18%), Baleares (+18,5%) y Murcia (+32,2%).

Es cierto no obstante que la comparación es con un septiembre de 2023 que fue especialmente negativo para el sector en términos de volumen. Sin embargo, no hay que despreciar que este es el mayor repunte desde agosto de 2021 y van tres meses seguidos con cifras superiores. Además, esa barrera de las 60.000 operaciones mensuales, según las últimas cifras del INE, no se superaba desde 2007, en plena época de burbuja inmobiliaria.

«Las cifras acumuladas ya superan las del 2023, hecho que hace prever que a finales de año se vuelvan a superar las 600.000 transacciones», según Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

Más operaciones en Badajoz

A nivel nacional los factores que se están dando son variados. La resistencia de la demanda de extranjeros y de compradores 'a tocateja', unido a las mejores condiciones de financiación –con los bancos ajustando a la baja los intereses de sus hipotecas al calor de la caída del euríbor– está detrás de estas cifras, según los analistas.

Además, la mejora de septiembre se observa en todos los segmentos. La venta de casas de obra nueva repuntó casi un 55%, con 12.531 pisos vendidos de esta categoría en toda España, máximos desde enero de 2014, Y la venta de casas de segunda mano también creció un 38,4% hasta las 49.356 operaciones, máximos desde mayo de 2022 en el país.

En Extremadura, por provincias, de las 1.151 operaciones de compraventa pertenecen a Badajoz 732 (63%) y a Cáceres 419.

En cuanto a hipotecas constituidas sobre viviendas el último dato de Extremadura es de agosto y fueron 519. Esto significa que más de la mitad de esas operaciones se pagaron de golpe sin necesidad de pedir un crédito. Los que sí lo pidieron fue por un importe medio en la región de 45.190 euros, mientras que en España fue de 145.392 euros.

Facilidad para el crédito

Abelardo Martín es vicepresidente primero de la Federación de la Construcción (Fecons), que defiende los intereses de empresas dedicadas del sector en la provincia de Cáceres. Además, está al frente de la asociación de promotores.

En su opinión, ese repunte de operaciones de compraventa en Extremadura se debe principalmente a la vivienda de segunda mano, no a nueva, de la que hay poca oferta.

En este escenario, las nuevas promociones se están vendiendo bastante bien, dice Martín antes de citar varias de las promociones de renta libre que hay en marcha en Cáceres capital –Pronorba, Progenisa y Grupo Núñez, unas 150 viviendas en total, calcula– y que por la información que maneja están prácticamente vendidas.

Según observa el vicepresidente de Fecons, «hay poca promoción por un lado y los costes se han elevado mucho, lo que eleva el precio de la vivienda y, en teoría, debería retraer la demanda». Sin embargo, para entender la situación actual del sector, añade, «hay que tener en cuenta a la banca facilitando préstamos hipotecarios a los compradores y no a los promotores».

Para Carlos Almeida, de IHS Inmobiliaria hay un claro desequilibrio actualmente entre oferta y demanda. «Hay más compradores que vendedores, tanto en vivienda nueva como usada», resume.

Y esto tiene dos efectos, prosigue: «el precio de la vivienda se incrementa y esto es echar gasolina al mercado justo cuando los tipos de interés van a la baja, por lo que la gente se anima a comprar también por otros datos macroeconómicos, como la bajada del paro. Noto que desde 2008 no había esta demanda de vivienda, pero esta situación es distinta porque antes se estaba construyendo muchísimo y ahora no». Según dice, todas las promociones que están ahora construyéndose en Badajoz están vendidas al 90%.

Y aunque la receta parece sencilla, promover vivienda es muy complicado, explica Carlos Almeida, cuya empresa también realiza promociones. «Primero hay que encontrar suelo, luego urbanizarlo, conseguir permisos y construir, un proceso muy lento y costoso y que tiene un riesgo. Ahora la diferencia respecto a la época de la burbuja inmobiliaria es que el promotor debe cumplir requisitos muy estrictos de solvencia. Se necesita tener comprado el suelo, la licencia y un proyecto y la financiación del banco está sujeta a un porcentaje de ventas ya resueltas».